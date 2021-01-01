"Таки да". Добкин в костюме Деда Мороза намекнул на участие в выборах мэра Харькова (видео)

Бывший народный депутат уже раз баллотировался на местных выборах в Харькове, однако снял кандидатуру в пользу Геннадия Кернеса.

Экс-регионал, бывший глава Харьковской ОГА и экс-кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин намекнул, что примет участие во внеочередных выборах мэра Харькова, в своем Тelegram-канале.

Сначала он поздравил всех с наступившим Новым годом, записав видеопоздравление, где в костюме Деда Мороза под огромной елкой произносит торжественную речь:

"Пусть этот год принесет всем нам мир, счастье и благополучие. Пусть этот год станет для всех нас годом здоровья. Пусть в этом году исполнятся все наши мечты, даже самые сокровенные. Исполнятся все наши желания, даже самые смелые. Кстати, тут меня многие харьковчане в последнее время часто спрашивают. Так я отвечу: "Таки да!". В новый год с новыми победами, всех с праздником, все будет Харьков!".

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Через несколько часов Добкин дал понять, что же имел в виду под словами "таки да". Он поделился публикацией Telegram-канала "Бородатая Бабушка".

"Вопреки всем спекуляциям Харьковский горсовет в установленном законом порядке подал обращение к ВР по поводу назначения новых выборов мэра в связи со смертью Кернеса. Так что оттянуть выборы на максимальный срок не получится, хитровы***нные вы наши, придется проводить их уже в марте. И да, Добкин идет в мэры", – говорится в сообщении.

Фото: скриншот

В сентябре 2020 года Михаил Добкин баллотировался в мэры Харькова на местных выборах. В интервью Дмитрию Гордону он позже пояснил, что сделал это не для того, чтобы противостоять тогдашнему мэру Геннадию Кернесу, а "для его подстраховки". Летом он планировал баллотироваться в мэры Киева. Однако после транспортировки Кернеса на лечение в Берлин Добкин зарегистрировался свою кандидатуру для участия в выборах мэра Харькова. Политик заявлял, что снимется с выборов, как только Кернес вернется в Харьков, однако самому Кернесу не понравилось такое развитие событий. 4 октября Добкин снял свою кандидатуру с выборов мэра Харькова в пользу Кернеса.

В связи со смертью избранного на последних местных выборах харьковского городского головы Геннадия Кернеса 16 декабря 2020 года, обязанности мэра города перешли к его первому заместителю и политическому соратнику Игорю Терехову. Харьковская городская власть 30 декабря заявила, что в последний день года передаст документы в Верховную Раду о назначении новых выборов мэра. Парламент должен будет в течение 90 дней назвать дату.