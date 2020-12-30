31 декабря горсовет Харькова подаст обращение в Раду о проведении выборов мэра

По словам секретаря Харьковского горсовета, юристы уже готовят обращение, которое получит Рада в канун нового года.

Харьковская городская власть 31 декабря обратится в Верховную Раду о назначении новых выборов мэра. Об этом сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, передает Укринформ.

"У нас есть 15 дней по закону (с момента смерти харьковского городского головы Геннадия Кернеса — ред.). Юристы уже готовят соответствующее обращение. Завтра я его подпишу, и оно будет направлено в Верховную Раду. Кстати, 31 декабря — последний день подачи соответствующего заявления", — сказал он.

Терехов не ответил на вопрос, будет ли баллотироваться на должность мэра.

"Когда будут назначены выборы, тогда вы увидите все — кто будет выдвигаться, как, когда… Спрашиваете, что я думаю о намерении Михаила Добкина баллотироваться на эту должность? А почему я должен думать? Пусть он думает", — сказал Терехов.

Геннадий Кернес скончался 16 декабря в немецкой клинике "Шарите", где проходил лечение от осложнений после коронавируса. Похоронили его 23 декабря на кладбище №2 в Харькове. В течение дня проходила прощальная церемония. Жители Харькова выстраивались в огромную очередь, чтобы попрощаться с усопшим мэром. На похороны приехал целый ряд политиков, в том числе мэр Киева Виталий Кличко, экс-нардеп Евгений Мураев, экс-мэр Харькова Михаил Добкин и нардеп Вадим Новинский.