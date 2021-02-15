Припинення повноважень Кернеса: Харківська міськрада проголосує 24 лютого

На порядку денному міськради Харкова це питання стоїть найпершим. Саме засідання почнеться о 10:00.

На сайті Харківської міської ради зʼявився анонс третьої сесії Харківської міськради 8 скликання. Вона повинна відбутися 24 лютого. Одним з питань, яке планують розглянути депутати, стане дострокове припинення повноважень Харківського міського голови Геннадія Кернеса, покійного ще наприкінці 2020 року.

На порядку денному майбутньої сесії Харківської міськради питання про дострокове припинення повноважень Кернеса стоїть найпершим. Засідання має розпочатися о 10:00.

На засіданні комісії, яке відбулося 9 лютого 2021 року, голова Юридичного департаменту міськради Вʼячеслав Бесараб розповів, що цим рішенням також "приймуть до відома факт смерті" Кернеса, що необхідно для призначення позачергових виборів мера Харкова.

Так, раніше у ВРУ заявляли, що для розгляду питання призначення нових виборів мера Харкова їм повинно було прийти три документи:

Клопотання про призначення нових виборів від особи, яка виконує обовʼязки мера; Копія свідоцтва про смерть Кернеса з печаткою Харківської міськради; Копія рішення Харківської міськради, яка "приймає до відома" факт смерті Кернеса.

Однак секретар Харківської міськради Ігор Терехов, який виконує обовʼязки мера Харкова, відправив до Верховної Ради лише один з цих документів, а саме клопотання про призначення нових виборів.

Також, згідно з порядком денним, на сесії 24 лютого депутати Харківської міськради повинні будуть затвердити нове положення про звання "Почесний громадянин Харкова". Зроблять це для того, щоб Кернесу можна було присвоїти це звання посмертно.

Нагадаємо, на сесії Харківської міськради, що минула 30 грудня, депутатський корпус прийняв рішення про увічнення памʼяті Кернеса. Раніше представники міської влади заявляли, що у них в планах поставити памʼятник і назвати вулицю на честь покійного градоначальника.

Мер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня 2020 року у німецькій клініці Шаріте від ускладнень, викликаних коронавірусом. Знаходження на лікарняному ліжку не завадило Кернесу брати участь в місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, де він здобув перемогу у першому турі, набравши 60,34% голосів виборців.