Спустя 2 месяца после смерти Кернеса Харьковский горсовет хочет досрочно прекратить его полномочия

За соответствующее решение будут проголосовать на сессии, которую планируют провести 24 февраля.

В Харьковском горсовете подготовили проект решения о взятии к сведению факта смерти и досрочном прекращении полномочий мэра Харькова Геннадия Кернеса, который скончался еще 17 декабря 2020 года. Соответствующий документ рассмотрели на заседании комиссии по вопросам ЖКХ, которое состоялось 9 февраля 2021 года. Об этом рассказывает "Суспільне".

"Указанным решением принято к сведению факт смерти Харьковского городского головы Кернеса Геннадия Адольфовича и досрочно прекращены его полномочия. Согласно п. 16 ч. 1 ст. 26 Закона Украины "О местном самоуправлении", исключительно на заседании Харьковского городского совета решается вопрос относительно принятия решения о досрочном прекращении полномочий городского головы", — зачитал текст проекта решения глава Юридического департамента горсовета Вячеслав Бесараб.

Один из депутатов отметил, что в их рабочих планшетах нет текста проекта решения, на что Бесараб ответил, что проект решения "отработан и прошел все процедуры".

Проголосовать за решение о досрочном прекращении полномочий Кернеса должны на очередной сессии горсовета, которую планирую провести 24 февраля.

Отметим, ранее в ВРУ заявляли, что для рассмотрения вопроса назначения новых выборов мэр Харькова им было прийти три документа:

ходатайство о назначении новых выборов от лица, которое исполняет обязанности мэра; копия свидетельства о смерти Кернеса с печатью Харьковского горсовета; копия решения Харьковского горсовета, которым "принимается к сведению" факт смерти Кернеса.

Однако секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, исполняющий обязанности мэра Харькова, отправил в Верховную Раду лишь один из этих документов, а именно ходатайство о назначении новых выборов.

Друг Кернеса Павел Фукс в январском интервью говорил, что, по его мнению, в марте выборов мэра Харькова не будет, потому стоит готовиться к голосованию в октябре 2021 года.

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес скончался 17 декабря 2020 года в немецкой клинике Шарите от осложнений, вызванных коронавирусом. Нахождение на больничной койке не помешало Кернесу участвовать в местных выборах 25 октября 2020 года, где он одержал победу в первом туре, набрав 60,34% голосов избирателей. 24 января 2021 года, на сороковой день после смерти Кернеса, в Харькове поминали усопшего градоначальника.