Через 2 місяці після смерті Кернеса Харківська міськрада хоче достроково припинити його повноваження

За відповідне рішення проголосуватимуть на сесії, яку планують провести 24 лютого.

У Харківській міськраді підготували проект рішення про взяття до відома факту смерті та дострокове припинення повноважень мера Харкова Геннадія Кернеса, який помер ще 17 грудня 2020 року. Відповідний документ розглянули на засіданні комісії з питань житлово-комунального господарства, яке відбулося 9 лютого 2021 року. Про це розповідає "Суспільне".

"Зазначеним рішенням взято до відома факт смерті Харківського міського голови Кернеса Геннадія Адольфовича та достроково припинені його повноваження. Згідно п. 16 ч. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування", лише на засіданні Харківської міської ради вирішується питання щодо ухвалення рішення про дострокове припинення повноважень міського голови", — зачитав текст проекту рішення глава Юридичного департаменту міськради В'ячеслав Бесараб.

Один із депутатів зазначив, що в їх робочих планшетах немає тексту проекту рішення, на що Бесараб відповів, що проект рішення "відпрацьований і пройшов усі процедури".

Проголосувати за рішення про дострокове припинення повноважень Кернеса повинні на черговій сесії міськради, яку планую провести 24 лютого.

Зазначимо, раніше в ВРУ заявляли, що для розгляду питання призначення нових виборів мера Харкова вони повинні були отримати три документи :

клопотання про призначення нових виборів від особи, яка виконує обов'язки мера; копія свідоцтва про смерть Кернеса з печаткою Харківської міськради; копія рішення Харківської міськради, яким "взято до відома" факт смерті Кернеса.

Однак секретар Харківської міськради Ігор Терехов, виконувач обов'язків мера Харкова, надіслав до Верховної Ради лише один із цих документів, а саме клопотання про призначення нових виборів.

Друг Кернеса Павло Фукс у січневому інтерв'ю говорив, що, на його думку, у березні виборів мера Харкова не буде, тому варто готуватися до голосування в жовтні 2021 року.

Нагадаємо, мер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня 2020 року у німецькій клініці Шаріте від ускладнень, викликаних коронавірусом. Перебування на лікарняному ліжку не завадило Кернесу брати участь в місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, де він здобув перемогу в першому турі, набравши 60,34% голосів виборців. 24 січня 2021 року на сороковий день після смерті Кернеса, у Харкові поминали покійного градоначальника.