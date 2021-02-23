Минэнерго хочет объединить в одну платежку счет за газ и его транспортировку, – Витренко

По словам Витренко, министерство предлагает изменить принципы формирования тарифов.

Министерство энергетики работает над введением в будущем одной платежки за газ и его распределение.

Об этом написал в Facebook исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.

"Из конкретных вещей, над которыми мы сейчас работаем в ответ на запрос многих потребителей, – это переход на одну платежку за газ и распределение, при этом чтобы тариф на распределение не был в одних регионах выше, чем тарифы в других регионах", – написал Витренко.

По его словам, правительство сейчас также прорабатывает введение ограничения наценки для поставщиков на розничном рынке, а также занимается совершенствованием работы оптового рынка.

Витренко добавил, что министерство также предлагает изменить принципы формирования тарифов.

"Мы также предлагаем изменить принципы формирования тарифов, чтобы потребители были уверены, что на них не перекладывают неэффективность работы операторов сетей", – написал министр.

Он также выступил за то, чтобы средства постоянно вкладывались в повышение качества поставок газа, тепла, электроэнергии.

Ранее сообщалось, что большинство компаний-поставщиков решили снизить стоимость газа за январь до минимума, хотя могли этого не делать. Таким образом за первый месяц 2021 года украинским потребителям насчитают по 6,99 гривны за кубометр несмотря на заявленные повышения по всей стране.

Кстати, законопроект №3097 предусматривает, что любой потребитель сможет потребовать от коммунальной компании десятикратную компенсацию за начисление неправильной стоимости услуг. 19 февраля 2021 года документ передали на доработку в профильный комитет.