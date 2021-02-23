Міненерго хоче об'єднати в одну платіжку рахунок за газ і його транспортування, — Вітренко

За словами Вітренка, міністерство пропонує змінити принципи формування тарифів.

Міністерство енергетики працює над введенням у майбутньому однією платіжки за газ і його розподіл.

Про це написав у Facebook в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

"З конкретних речей, над якими ми зараз працюємо у відповідь на запит багатьох споживачів, — це перехід на одну платіжку за газ і розподіл, при цьому щоб тариф на розподіл не був в одних регіонах вище, ніж тарифи в інших регіонах", — написав Вітренко.

За його словами, уряд зараз також опрацьовує введення обмеження націнки для постачальників на роздрібному ринку, а також займається вдосконаленням роботи гуртового ринку.

Вітренко додав, що міністерство також пропонує змінити принципи формування тарифів.

"Ми також пропонуємо змінити принципи формування тарифів, щоб споживачі були впевнені, що на них не перекладають неефективність роботи операторів мереж", — написав міністр.

Він також виступив за те, щоб кошти постійно вкладалися в підвищення якості постачання газу, тепла, електроенергії.

Раніше повідомлялося, що більшість компаній-постачальників вирішили знизити вартість газу за січень до мінімуму, хоча могли цього не робити. Таким чином за перший місяць 2021 року українським споживачам нарахують по 6,99 гривні за кубометр, незважаючи на заявлені підвищення по всій країні.

До речі, законопроект №3097 передбачає, що будь-який споживач зможе зажадати від комунальної компанії десятикратну компенсацію за нарахування неправильної вартості послуг. 19 лютого 2021 року документ передали на доопрацювання в профільний комітет.