Зеленский собирается в азиатское турне, - Офис президента

Кроме того, ведется работа над подготовкой визита президента в США.

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что продолжается работа над подготовкой большого азиатского турне президента Украины Владимира Зеленского. Сейчас формируется окончательный перечень стран, которые Зеленский посетит с визитом. Об этом сообщает Офис президента.

По его словам, в частности есть желание охватить Китай, Южную Корею, Индонезию и другие страны.

"Ведутся переговоры по дипломатическим каналам, но по состоянию на данный момент сказать точную дату визитов невозможно по объективным причинам – к сожалению, Азиатский регион так же, как и все другие регионы мира, периодически страдает от коронавируса", – сказал Жовква.

По его словам, подготовлен ряд соглашений, также есть перспективные проекты для развития торговли и привлечения инвестиций в Украину.

Кроме того, по словам Жовквы, ведется работа над подготовкой визита Зеленского в США. Уже налажен контакт с администрацией нового президента Джо Байдена, а недавно состоялся телефонный разговор главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

"Продолжается работа по линии не только Государственного департамента, но и Белого дома", — сказал он.

По словам Жовквы, готовится и телефонный разговор между лидерами Украины и США.

"Безусловно, такой разговор состоится. Я бы не драматизировал – не отсчитывал дни, минуты и часы. Он будет, так же как будет и взаимный обмен визитами", – сообщил он.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что не стоит беспокоиться из-за того, что до сих пор не состоялся телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам главы МИД, работа над организацией такого разговора продолжается. Он добавил, что президент США сейчас сосредоточен на внутриполитической повестке и количество его международных контактов сведено "практически к нулю".