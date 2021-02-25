Зеленський збирається в азійське турне, — Офіс президента

Крім того, ведеться робота над підготовкою візиту президента в США.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що триває робота над підготовкою великого азійського турне президента України Володимира Зеленського. Наразі формується остаточний перелік країн, які Зеленський відвідає з візитом. Про це повідомляє Офіс президента.

За його словами, зокрема є бажання охопити Китай, Південну Корею, Індонезію та інші країни.

"Ведуться переговори по дипломатичних каналах, але наразі сказати точну дату візитів неможливо з об'єктивних причин — на жаль, Азійський регіон так само, як і всі інші регіони світу, періодично страждає від коронавірусу", — сказав Жовква.

За його словами, підготовлений ряд угод, також є перспективні проекти для розвитку торгівлі і залучення інвестицій в Україну.

Крім того, за словами Жовкви, ведеться робота над підготовкою візиту Зеленського в США. Уже налагоджено контакт з адміністрацією нового президента Джо Байдена, а нещодавно відбулася телефонна розмова голови МЗС України Дмитра Кулеби з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

"Триває робота по лінії не тільки Державного департаменту, а й Білого дому", — сказав він.

За словами Жовкви, готується і телефонна розмова між лідерами України і США.

"Безумовно, така розмова відбудеться. Я б не драматизував — НЕ відраховував дні, хвилини і годинник. Вона буде, так само як буде і взаємний обмін візитами", — повідомив він.

Раніше голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що не варто турбуватися через те, що досі не відбулася телефонна розмова між президентом США Джо Байденом і президентом України Володимиром Зеленським. За словами голови МЗС, робота над організацією такої розмови триває. Він додав, що президент США наразі зосереджений на внутрішньополітичному порядку і кількість його міжнародних контактів зведено "практично до нуля".