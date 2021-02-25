В Украине не будут возобновлять дела, в которых фигурировал Хантер Байден, – генпрокурор

Ирина Венедиктова заявила, что закрытые дела в отношении сына президента США касались не юридической системы, а геополитики.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова дала интервью британскому изданию The Independent, в котором заявила, что в Украине не планируют возобновлять расследования закрытых дел, в которых фигурирует сын президента США Хантер Байден.

"Эти (уголовные производства, в которых фигурировал Хантер Байден) рассмотрели прокуроры, и они выполнили свою работу, и я не вижу оснований сейчас начинать это снова", – сказала Венедиктова.

Она также отметила, что рада, что Украина не была вовлечена в американскую политику во время президентских выборов в США, добавив, что дела в отношении Хантера Байдена касались не юридической системы, а геополитики.

"Я хочу сказать, что очень хорошо, что наша страна не была вовлечена в американские выборы. Расследование было начато, потому что были поданы определенные заявления. Вопрос не в уголовной юридической системе здесь, это геополитика. Я не хочу вовлекаться или делать комментарии относительно международной политики", – сказала Венедиктова.

Генпрокурор также заявила, что в случае получения Киевом просьбы провести проверку доходов Хантера Байдена в Украине, правоохранители будут действовать так же, как и ранее.

"У меня нет информации по каким-либо официальным каналам, поэтому я не знаю, что будет происходить в будущем. Но что я могу сказать, это то, что если будет развитие какой-либо ситуации, наше поведение не будет ничем отличаться сейчас от того, которым оно было перед американскими выборами, когда в последний раз поднимался этот вопрос", – сказала Венедиктова.

Напомним, комитеты Сената США по нацбезопасности и по вопросам финансов обнародовали отчет о деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. В отчете изложены детали работы Хантера Байдена в правлении украинской газодобывающей компании Burisma с 2014 по 2019 год.

В документе, содержащем 87 страниц, говорится, что деятельность Хантера Байдена в составе Наблюдательного совета компании Burisma, создавала конфликт интересов.

В прошлом году в Украине открывалось уголовное дело о возможном вмешательстве Байдена-старшего в работу экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина. Вскоре после этого его закрыли.