В Україні не будуть відновлювати справи, у яких фігурував Хантер Байден, — генпрокурор

Ірина Венедіктова заявила, що закриті справи щодо сина президента США стосувалися не юридичної системи, а геополітики.

Генпрокурор України Ірина Венедіктова дала інтерв'ю британському виданню The Independent, у якому заявила, що в Україні не планують відновлювати розслідування закритих справ, у яких фігурує син президента США Хантер Байден.

"Ці (кримінальні провадження, у яких фігурував Хантер Байден) розглянули прокурори, і вони виконали свою роботу, і я не бачу підстав зараз починати це знову", — сказала Венедіктова.

Вона також зазначила, що рада, що Україна не була втягнута в американську політику під час президентських виборів у США, додавши, що справи щодо Хантера Байдена стосувалися не юридичної системи, а геополітики.

"Я хочу сказати, що дуже добре, що наша країна не була залучена в американські вибори. Розслідування було розпочато, тому що були подані певні заяви. Питання не в кримінальній юридичній системі тут, це геополітика. Я не хочу втягуватися або робити коментарі щодо міжнародної політики", — сказала Венедіктова.

Генпрокурор також заявила, що в разі отримання Києвом прохання провести перевірку доходів Хантера Байдена в Україні, правоохоронці будуть діяти так само, як і раніше.

"У мене немає інформації з будь-яких офіційних каналів, тому я не знаю, що буде відбуватися в майбутньому. Але що я можу сказати, це те, що якщо буде розвиток будь-якої ситуації, наша поведінка не буде нічим відрізнятися зараз від того, якою вона була перед американськими виборами, коли в останній раз порушувалося це питання", — сказала Венедіктова.

Нагадаємо: комітети Сенату США з нацбезпеки і з питань фінансів оприлюднили звіт про діяльність в Україні сина колишнього віце-президента США Джо Байдена. У звіті викладені деталі роботи Хантера Байдена в управлінні українською газодобувною компанією Burisma з 2014 по 2019 рік.

У документі, що містить 87 сторінок, кажуть, що діяльність Хантера Байдена в складі Наглядової ради компанії Burisma, створювала конфлікт інтересів.

У минулому році в Україні відкривалася кримінальна справа про можливе втручання Байдена-старшого в роботу екс-генпрокурора України Віктора Шокіна. Незабаром після цього її закрили.