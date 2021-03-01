Суд уйдёт. Почему никому не нравится ОАСК и все хотят его закрыть

Президент Владимир Зеленский предлагает урезать полномочия Окружного админсуда Киева. Но, похоже, минимально: в будущем судьи, как и прежде, смогут вносить правки в учебники истории и вмешиваться в работу НАБУ.

У Окружного административного суда Киева (ОАСК) широкие полномочия. Он рассматривает дела, где хотя бы одной из сторон конфликта выступают органы власти, влияние которых распространяется на всю Украину, — Кабмин, Офис генерального прокурора, Национальный банк и т. д. Именно ОАСК может уволить министра, возобновить в должности силовиков, не прошедших аттестацию, и блокировать проведение конкурсов на госдолжности. Кроме того, этот суд решает споры со столичной властью — возвращает киевским улицам прежние названия, узаконивает строительство домов-монстров в исторической части города. Из-за этого в обществе нередко возникают дискуссии, заставляющие сомневаться в справедливости вынесенных ОАСК решений.

Суд с широкими полномочиями

"Судебная власть в Украине должна быть независимой — ее решения обязательны для исполнения, нравятся они кому-то или нет, — говорит адвокат Роман Маселко. — Задача суда — написать решение так, чтобы любой человек, прочитав его, согласился с обоснованием, увидел, что решение справедливо и законно. Но в ОАСК беда и с объяснением, и с принятием решений. А все потому, что судьи часто руководствуются не законами, а интересами определенных людей. Так было во времена Виктора Януковича, так осталось после него".

Среди решений ОАСК начала 2010-х годов можно найти несколько запретов проведения акций протестов, в том числе во время Революции достоинства. Например, декабрьские митинги в Киеве считались незаконными — соответствующее решение вынес судья ОАСК Богдан Санин. А спустя неделю другой судья, Евгений Аблов, руководствуясь постановлением коллеги, обязал силовиков разогнать Майдан. Впоследствии решение Санина отменил суд высшей инстанции.

ОАСК стал символом коррупции, злоупотребления своими полномочиями. Как название "Беркут" теперь нельзя применять к любому правоохранительному органу, потому что оно дискредитирует, так и ОАСК ассоциируется с кривосудием адвокат Роман Маселко

После прихода к власти Петра Порошенко судьи ОАСК переориентировались — они не против были сотрудничать с людьми нового президента. Об этом может свидетельствовать неформальная встреча председателя ОАСК Павла Вовка с нардепом Александром Грановским, которого называли президентским "куратором" в прокуратуре и судах. В 2016-м в одном из киевских ресторанов их заметили журналисты программы "Схемы".

Впоследствии Вовк подтверждал, что несколько раз действительно встречался с Грановским, обсуждал с ним изменения в законодательство в сфере судопроизводства. А через год оказалось, что ОАСК — единственный из девяти других подобных административных судов, избежавший ликвидации, проводимой президентом Петром Порошенко.

"Власти был нужен суд, который бы выносил выгодные для нее решения", — уверен Михаил Жернаков, председатель Фонда DEJURE, который занимается мониторингом внедрения в Украине реформ в сфере правосудия. Судьям же нужна была заинтересованная в них власть, поэтому в 2019-м во время президентских выборов ОАСК, почувствовав скорую смену власти, продемонстрировал лояльность к будущему президенту. Так появилось решение об отмене запрета на показ в Украине сериала "Сваты", который создавала "Студия Квартал-95" и продюсером которого был Владимир Зеленский (фильм запретили из-за незаконных поездок российского актера, исполнителя главной роли Федора Добронравова в Крым и его публичной поддержки оккупации полуострова), а вскоре — и об отмене национализации ПриватБанка.

[ + – ] Павел Вовк, Председатель ОАКС

Но на этот раз долгих и теплых отношений между ОАСК и президентской командой не получилось. Не в последнюю очередь — из-за "пленок Вовка", когда летом 2019 года Национальное антикоррупционное бюро совместно с Генеральной прокуратурой обвинило судей ОАСК и лично Вовка в попытках влиять на решения органов власти. Через год появилась вторая серия. На записях можно услышать, как человек с голосом, похожим на голос судьи ОАСК Игоря Погрибниченко, говорит: "Паша, что будем делать, как власть захватывать будем?" А его визави с голосом, похожим на голос Вовка, отвечает: "Главное, ее не потерять, Игорь".

После обнародования таких диалогов произошли обыски в помещениях ОАСК и прозвучали реальные подозрения — Павла Вовка, его заместителя Евгения Аблова и еще пятерых судей заподозрили и обвинили в попытке захвата государственной власти.

Тем временем в самом ОАСК решили сыграть сольную партию. Суд стал открыто поддерживать инициативы бывших регионалов. Сначала заблокировал переименование Православной церкви Украины Московского патриархата с обязательным указанием на ее связь с Россией, после отменил новую редакцию правописания, принятую Кабмином, и вернул киевскому проспекту имени Степана Бандеры название Московский. Кроме того, ОАСК не согласился с отказом Минобразования экс-главе Администрации президента Януковича Андрею Портнову о пересмотре содержания школьных учебников истории. Портнов считает, что упоминания об участии беркутовцев в убийствах протестующих во время Революции достоинства незаконны.

Политическая лояльность

Кстати, об Андрее Портнове. Именно бывший соратник Януковича был автором "судебной реформы" 2010 года, которая фактически уничтожила самоуправление судов и усилила их зависимость от власти. В свое время Портнов ответственно подошёл к отбору кандидатов на должности судей. Один из нынешних судей, пожелавший остаться неназванным, рассказывает Фокусу, как ходил на собеседование в Администрацию президента. Можно предположить, что на одну из подобных встреч приглашали и Павла Вовка, в прошлом помощника регионала Сергея Кивалова, а в тот момент 32-летнего судью ОАСК.Вскоре он, человек без соответствующего опыта, возглавил суд, который мог контролировать все решения органов центральной власти.

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За десять лет работы в ОАСК Вовку удалось наладить личные связи не только в высших эшелонах власти, но в судах, в том числе Конституционном и новом Верховном. Эти связи до сих пор служат страховкой не только для председателя ОАСК, но и большинства его судей. Несмотря на то что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследует уголовное производство в отношении Вовка, а Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение о его принудительном приводе на заседание суда, тот их игнорирует. Деятельность НАБУ и ВАКС Вовк в отношении себя называет незаконной, мол, те должны заниматься борьбой с коррупцией, а берутся за кейс о захвате власти.

"За такое поведение Павла Вовка можно было бы уволить. Где такое видано, чтобы судья говорил, что решение суда незаконное и он его не будет выполнять", — говорит адвокат Роман Маселко. — Правда, уволить судью может только Высший совет правосудия (ВСП), а его члены, как известно из "пленок Вовка", находятся под контролем председателя ОАСК. Я подал жалобу в ВСП, попросили дать оценку действиям Вовка. Жалоба попала к Олегу Прудивусу. Этот член ВСП был на дне рождения судьи Аблова, его голос зафиксирован на "пленках Вовка", на которых его называют Олежкой. Понятно, что против него он ничего не сделает".

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Отметим, что после президентских выборов 2019 года эксперты, занимающиеся вопросом судейской реформы, ожидали, что Зеленский, который не был связан с политическими элитами, быстро реформирует судебную систему, в частности ОАСК. Но этого не случилось. Даже после того, как электронная петиция с требованием ликвидировать ОАСК набрала необходимые 25 тыс. голосов, долгое время Зеленский на нее не реагировал, а после лишь пообещал начать консультации. "ОАСК стал символом коррупции, злоупотребления своими полномочиями, — уверен адвокат Роман Маселко. — Как название "Беркут" теперь нельзя применять к любому правоохранительному органу, потому что оно дискредитирует, так и ОАСК ассоциируется с кривосудием — его надо было ликвидировать".

Инициатива президента

Ныне в Офисе президента выбирают сценарий реорганизации, а не ликвидации ОАСК.

"Когда есть претензии к деятельности судей, ликвидировать институт как таковой не совсем правильно, не совсем легитимно и не совсем рационально", — считает Федор Вениславский, представитель президента в Конституционном Суде, нардеп от "Слуги народа". Поэтому Владимир Зеленский подал в парламент законопроект №5067. Его ключевая задача — сократить полномочия ОАСК, передав их Верховному Суду (ВС). В частности, речь идет об обжаловании нормативно-правовых актов Кабмина, министерств, Национального банка и других органов, действие которых распространяется на всю территорию Украины.

"Думаю, ситуативных, заказных решений от Верховного Суда можно будет ожидать в разы меньше", — считает Вениславский.

Если президентский законопроект об ОАСК поддержит парламент, суд лишится лишь нескольких десятков дел в год

Но настораживает то, что инициативу Зеленского спокойно воспринял Павел Вовк. Он сказал, что президент как один из субъектов законодательной инициативы воспользовался своим конституционным правом на внесение соответствующих законопроектов на рассмотрение Верховной Рады. При этом председатель ОАСК уверен, что инициатива урезать полномочия его суду появилась под давлением: "Чьим именно, МВФ или их представителей-предпринимателей, так называемых представителей гражданского общества, точно сказать сложно".

Действительно, модель законопроекта частично соответствует требованиям Меморандума Украины с МВФ. Правда, наша страна обещала реформировать ОАСК еще к августу 2020 года, а нынешнее решение Офиса президента по времени совпало с отказом миссии МВФ выдавать очередной кредит Украине.

В то же время эксперты отмечают, что любое ограничение юрисдикции ОАСК — положительная инициатива, но такой шаг — временное решение.

"Это попытка уменьшить влияние ОАСК, который часто злоупотребляет своими полномочиями, но неудачная, — говорит Роман Куйбида, заместитель председателя правления Центра политико-правовых реформ. — А все потому, что президентский законопроект предлагает передать в Верховный Суд только те дела, в которых предмет спора — нормативно-правовые акты органов центральной власти, как это было в случае с утверждением нового украинского правописания Кабмином. Но таких дел — не более десятка за год. Большинство касались решений индивидуального характера, и при их рассмотрении ранее было больше всего злоупотреблений". Как в случае национализации ПриватБанка, увольнения и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун или восстановления в должности главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

[ + – ] ПЛЁНКИ ВОВКА. Активисты просят президента Зеленского прослушать аудиозаписи из кабинета судьи Вовка, ставшие основанием для подозрения в попытке захвата власти Фото: Getty Images

Поэтому эксперты предлагают доработать президентский законопроект перед рассмотрением в парламенте, указав точный перечень дел общегосударственного значения, при рассмотрении которых ОАСК может злоупотреблять.

"Но необходимо учитывать, что Кассационный административный суд в составе Верховного Суда перегружен и передача большого количества дел из ОАСК может парализовать его работу. Поэтому важно найти баланс", — дополняет Куйбида.

В то же время, говоря об административной палате ВС, не надо забывать, что к некоторым ее представителям могут возникнуть вопросы в части доброчестности. Например, речь идет о главе Михаиле Смоковиче. Во время конкурсного отбора в ВС Общественный совет доброчестности подготовил о нем негативный вывод — судья не мог объяснить происхождение своего имущества и имущества родственников. Кроме того, во время конкурса специально под Смаковича меняли правила отбора — он не смог набрать необходимое минимальное количество баллов. Поэтому нет никакой уверенности, что, получив дополнительные полномочия, ВС не будет злоупотреблять властью, как и ОАСК.

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Но главное то, что инициатива президента не касается очистки судейского корпуса.

"В перспективе ОАСК необходимо ликвидировать, а его судей тщательно проверить на доброчестность и, если будут выявлены негативные факты, уволить как минимум", — считает Михаил Жернаков, председатель Фонда DEJURE. Если это когда-то произойдет, то уже сегодня необходимо думать, какая инстанция сможет рассматривать дела ОАСК. Например, можно создать два суда. Один — окружной, который будет заниматься делами столичного масштаба (возможно, объединить с областным административным судом), а другой — Высший административный суд, который мог бы работать по примеру Высшего антикоррупционного суда.