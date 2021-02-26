"Вместе мы стоим, раздельно - падаем", - Зеленский поблагодарил Байдена за слова о Крыме

Байден заявил, что США никогда не признают полуостров территорией России и что Крым — это Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Twitter пост, в котором выразил благодарность президенту США Джо Байдену за его слова, осуждающие оккупацию Крыма Россией.

"Благодарен президенту США за сильное сообщение: Крым — это ​​Украина! Вот для чего нужно настоящее стратегическое партнерство. Украинцы высоко ценят поддержку США: от территориальной целостности до укрепления обороноспособности и проведения реформ. Вместе мы стоим, раздельно — падаем", — написал Зеленский.

Этому предшествовало заявление Байдена, опубликованное на сайте Белого Дома по случаю седьмой годовщины оккупации Крыма.

"Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину и ее союзников и партнеров, как и с самого начала этого конфликта. В эту мрачную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым — это Украина. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают оккупацию полуострова Россией, и мы будем вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России", — сказано в заявлении Байдена.

Также в обращении президента США отмечается, что его команда чтит "мужество и надежду Революции Достоинства" и поддерживает всех, кто стремится к "мирному, демократическому и процветающему будущему Украины".

Отметим, сегодня, 26 февраля, состоялось заседание СНБО, во время которого был рассмотрен проект государственной стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма, который был разработан по поручению президента Украины Владимира Зеленского. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в стране не было подобного документа с 2014 года. Утвердить его уже могут на следующем заседании, которое запланировано на 12 марта.

Также президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию полуострова Крым. В частности, правительству поручена организация и запуск "Крымской платформы", а также меры по развитию и поддержке крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей аннексированного Крыму.