"Впервые с 2014 года": СНБО на следующем заседании может утвердить стратегию деоккупации Крыма

По словам Данилова, общественности покажут публичную часть документа.

На заседании 26 февраля СНБО рассмотрел проект государственной стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма, который был разработан по поручению президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Совет национальной безопасности и обороны рассмотрел проект государственной Стратегии деоккупации и реинтеграции Автономной Республики Крым и города Севастополя, разработанной по поручению Президента Украины Владимира Зеленского. В течение двух недель члены СНБО должны внести свои правки, чтобы принять Стратегию", — сказано на сайте президента Украины.

Следующее заседание СНБО должно состояться в течение двух недель, то есть документ могут принять уже 12 марта. После этого общественности презентуют публичную часть стратегии. Военная же ее часть останется закрытой.

"С 2014 по 2019 год в Украине не было целостной стратегии по крымскому вопросу. Поэтому мы договорились через две недели окончательно принять решение по этому вопросу и публичную часть решения презентуем общественности", — заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время пресс-брифинга после сегодняшнего заседания.

Отметим, в ходе этого же заседания СНБО рекомендовало Зеленскому ввести персональные санкции против 10 военнослужащих, которые, по словам Данилова, "предали интересы Украины".

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО ввел санкции против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". По итогам заседания СНБО были введены санкции против ряда компаний и физлиц, среди которых — и сам Медведчук с его супругой Оксаной Марченко.