"Уперше з 2014 року": на наступному засіданні РНБО може затвердити стратегію деокупації Криму

Ухвалити документ можуть уже 12 березня, показавши при цьому громадськості його публічну частину.

На засіданні 26 лютого РНБО розглянула проект державної стратегії деокупації та реінтеграції Криму, який був розроблений за дорученням президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляється на сайті глави держави.

"Рада національної безпеки й оборони розглянула проект державної Стратегії деокупації та реінтеграції Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, розробленої за дорученням Президента України Володимира Зеленського. Протягом двох тижнів члени РНБО повинні внести свої правки, щоб ухвалити Стратегію", — сказано на сайті президента України .

Наступне засідання РНБО має відбутися протягом двох тижнів, тобто документ можуть ухвалити вже 12 березня. Після цього громадськості презентують публічну частину стратегії. Військова ж її частина залишиться закритою.

"З 2014 по 2019 рік в Україні не було цілісної стратегії щодо кримського питання. Тому ми домовилися через два тижні остаточно ухвалити рішення з цього питання і публічну частину рішення презентуємо громадськості", — заявив секретар РНБО Олексій Данилов під час прес-брифінгу після сьогоднішнього засідання.

Зазначимо, під час цього ж засідання РНБО рекомендувала Зеленському ввести персональні санкції проти 10 військовослужбовців, які, за словами Данилова, "зрадили інтереси України".

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО ввів санкції проти соратника Віктора Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" та "NewsOne". За підсумками засідання РНБО були введені санкції проти низки компаній і фізосіб, серед яких — і сам Медведчук з його дружиною Оксаною Марченко.