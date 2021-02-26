"Разом ми стоїмо, окремо — падаємо", — Зеленський подякував Байдену за слова про Крим

Байден заявив, що США ніколи не визнають півострів територією Росії і що Крим — це Україна.

Президент України Володимир Зеленський опублікував на своїй сторінці у Twitter допис, в якому висловив подяку президенту США Джо Байдену за його слова, які засуджують окупацію Криму Росією.

"Вдячний президенту США за сильне повідомлення: Крим — це Україна! Ось для чого потрібне справжнє стратегічне партнерство. Українці високо цінують підтримку США: від територіальної цілісності до зміцнення обороноздатності та проведення реформ. Разом ми стоїмо, окремо — падаємо", — написав Зеленський.

Цьому передувала заява Байдена, опублікована на сайті Білого Дому з нагоди сьомої річниці окупації Криму.

"Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну та її союзників і партнерів, як й із самого початку цього конфлікту. У цю похмуру річницю ми підтверджуємо просту істину: Крим — це Україна. Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають окупацію півострова Росією, і ми будемо разом з Україною протистояти агресивним діям Росії", — сказано в заяві Байдена.

Також у зверненні президента США зазначається, що його команда шанує "мужність і надію Революції Гідності" і підтримує всіх, хто прагне "мирного, демократичного й успішного майбутнього України".

Зазначимо, сьогодні, 26 лютого, відбулося засідання РНБО, під час якого був розглянутий проект державної стратегії деокупації та реінтеграції Криму, який був розроблений за дорученням президента України Володимира Зеленського. За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, у країні не було подібного документа з 2014 року. Затвердити його вже можуть на наступному засіданні, яке заплановане на 12 березня.

Також президент України Володимир Зеленський підписав указ про заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію півострова Крим. Зокрема, уряду доручено організацію та запуск "Кримської платформи", а також заходи з розвитку та підтримки кримськотатарської мови, культури і захисту прав жителів анексованого Криму.