"Кнопкодавить будет невозможно": в Раде установили сенсорные кнопки для голосования

Нардеп Гетманцев сообщил, что для голосования в новой системе придется использовать обе руки сразу, однако она будет считывать не "биометрику", а "обычное прикосновение".

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время сегодняшнего согласовательного совета депутатских фракций заявил, что уже с завтрашнего дня, со 2 марта, в парламенте начнут работать сенсорные кнопки для голосований. Благодаря им, по словам Разумкова, "кнопкодавство в Раде станет невозможным".

"Еще один важный аспект — реформа Верховной Рады. Что сделает кнопкодавство невозможным. Мы много об этом говорили. Некоторые аспекты будут внедрены на этой неделе. Будут установлены камеры и вскоре они заработают", — сказал Разумков.

По его словам, существует ряд вариантов таких сенсорных кнопок для голосований, в том числе — считывающие биометрические показатели человека.

"Но мы не должны ждать. Потому что это стоит больших бюджетных расходов. Поэтому на прошлой неделе была завершена работа и проведено тестирование, чтобы ввести в действие систему сенсорной кнопки в зале Верховной Рады. Она работает, прошла проверку и с этой пленарной недели мы уже сможем использовать ее во время голосований, заседаний", — отметил Разумков.

Также глава ВРУ подчеркнул, что новая система имеет все необходимые для использования сертификаты.

Нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев написал на своем канале в Telegram, что голосовать в новой системе придется двумя руками сразу. Впрочем, отвечая на уточняющий вопрос журналиста Макса Назарова он отметил, что новая система не использует "биометрику", то есть "отпечатки пальцев каждого депутата", а считывает лишь "обычное прикосновение".

Отметим, 25 января 2021 года Разумков заявлял, что планирует бороться с кнопкодавством благодаря следующему:

все свободные слоты для голосования (обычно это галерка) отключены;

карточки депутатов привязываются к конкретному месту в зале;

в зале установят дополнительные четыре видеокамеры;

собственником видео из зала становится Рада, а не Управление Госохраны.

25 февраля Разумков побывал в Киевсовете, где мэр Киева Виталий Кличко демонстрировал ему как работает у них система "Рада-4". Там сенсорную кнопку установили еще в 2015 году.

Напомним, 11 февраля 2021 года Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что они впервые в истории Украины направили нардепу сообщение о подозрении в "кнопкодавстве".