"Кнопкодавити буде неможливо": у Раді встановили сенсорні кнопки для голосування

Нардеп Гетманцев повідомив, що для голосування в новій системі доведеться використовувати обидві руки відразу, проте вона зчитуватиме не «біометрику", а "звичайний дотик".

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков під час сьогоднішньої узгоджувальної ради депутатських фракцій заявив, що вже із завтрашнього дня, з 2 березня, у парламенті почнуть працювати сенсорні кнопки для голосувань. Завдяки ним, за словами Разумкова, "кнопкодавство в Раді стане неможливим".

"Ще один важливий аспект — реформа Верховної Ради. Що зробить кнопкодавство неможливим. Ми багато про це говорили. Деякі аспекти будуть впроваджені на цьому тижні. Будуть встановлені камери і незабаром вони запрацюють", — сказав Разумков.

За його словами, існує низка варіантів таких сенсорних кнопок для голосувань, зокрема — зчитувальні біометричні показники людини.

"Але ми не повинні чекати. Тому що це коштує великих бюджетних витрат. Тому минулого тижня була завершена робота та проведене тестування, щоб ввести в дію систему сенсорної кнопки в залі Верховної Ради. Вона працює, пройшла перевірку й з цього пленарного тижня ми вже зможемо використовувати її під час голосувань, засідань", — зазначив Разумков.

Також глава ВРУ підкреслив, що нова система має всі необхідні для використання сертифікати.

Нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев написав на своєму каналі в Telegram, що голосувати в новій системі доведеться двома руками відразу. Утім, відповідаючи на уточнювальне питання журналіста Макса Назарова він зазначив, що нова система не використовує "біометрику", тобто "відбитки пальців кожного депутата", а зчитує лише "звичайний дотик".

Зазначимо, 25 січня 2021 року Разумков заявляв, що планує боротися з кнопкодавством такими діями :

всі вільні слоти для голосування (зазвичай це гальорка) відключені;

картки депутатів прив'язуються до конкретного місця в залі;

у залі встановлять додаткові чотири відеокамери;

власником відео із залу стає Рада, а не Управління Держохорони.

25 лютого Разумков побував у Київраді, де мер Києва Віталій Кличко демонстрував йому як працює у них система "Рада-4". Там сенсорну кнопку встановили ще в 2015 році.

Нагадаємо, 11 лютого 2021 року генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що вони вперше в історії України надіслали нардепу повідомлення про підозру в "кнопкодавстві".