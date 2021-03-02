Суд в смартфоне: что известно об анонсированной Зеленским судебной реформе (видео)

Перевод бюрократических процедур в онлайн-режим, по мнению президента, поможет минимизировать коррупцию и ускорить судебный процесс.

Президент Владимир Зеленский на Всеукраинском форуме "Украина 30" заявил о разработке проекта "Суд в смартфоне", который поможет устранить коррупцию в судебных органах.

Президент отметил, что главные проблемы существующей судебной системы можно разделить на две группы: нехватка судейского и большая нагрузка на систему, а также проблемы с доступом к правосудию.

Глава государства считает, что перевод бюрократических процедур в онлайн поможет решить многие проблемы.

"По аналогии с государственными услугами в смартфоне мы стремимся и обязательно сделаем "Суд в смартфоне". Большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн, что ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотреблений", — анонсировал глава государства.

Президент говорит о судебной реформе с 11 минуты видео

Что известно про суд в смартфоне?

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили в 2020 году представил концепцию судебной реформы в Украине, суть которой состоит в том, чтобы убрать систему контроля судей и создать единый орган судебного контроля.

По его словам автоматизированные процессы в судах (речь идет про суд в смартфоне) помогут создать конкурентную систему для разрешения гражданских и хозяйственных споров, внедрить практики суда присяжных, ликвидировать монополии проведения судебных экспертиз только государственными учреждениями, пересмотреть статус Верхового Суда, а также провести референдум о дальнейшей судьбе КСУ.

При этом, применение услуги "Суд в смартфоне", по его мнению, даст возможность значительно сократить бюрократические процедуры. В частности, он предполагает:

Автоматическое распределение дел;

Возможность подавать иски онлайн;

Оплатить онлайн судебные сборы;

Передавать онлайн суду доказательства;

Отслеживать онлайн рассмотрение дел;

Получать копии решений судов.

Как в Украине проводится судебная реформа

Летом 2016 года Верховная Рада 281 голосами приняла законопроект "О судоустройстве и статусе судей", который лишил президента Украины полномочий создавать или распускать суды. Закон также обеспечил постепенное повышение оклада судей до 30, 50, 75 минимальных зарплат, а также отмену "испытательного" срока для тех, кто впервые занимает должность. Право парламента разрешать задержание или арест судей передали Высшему совету правосудия. Вдобавок, законопроект упразднил высшие специализированные суды.

В декабре того же года Верховная Рада приняла законопроект о создании Высшего совета правосудия, документ вступил в силу 5 января 2017 года. Этот орган заменил Высший совет юстиции, он состоит 21 члена, которые коллегиально принимают решения. В частности, они могут назначить или уволить судью, дают разрешение на задержание или арест, определяют государственные расходы на содержание судов и других органов правосудия.

В октябре 2019 года Верховная Рада приняла законопроект о судебной реформе, который вносил следующие изменения:

сокращение судей Верховного суда с 200 до 100 человек, набор новых по конкурсу;

перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей, сокращение с 16 до 12 человек;

создание при Высшем суде правосудия Комиссию, которая бы проверяла сотрудников на добропорядочность;

анонимные жалобы на судей;

сокращение зарплат судей Верховного суда с 75 до 55 минимальных зарплат.

Законопроект вызвал большие споры в Украине. Верховный суд и ВСП раскритиковали нововведения, заявив о рисках для судебной власти. В итоге Высший совет правосудия заблокировал закон, а в марте 2020 года Конституционный суд отменил ее ключевые положения.

22 июня 2020 года Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о поправках к закону Украины "О судоустройстве и статусе судей". Этот документ Венецианская комиссия оценила в основном положительно, но в ноябре парламент отправил его на доработку.

В феврале 2021 года Владимир Зеленский внес в парламент три законопроекта в рамках судебной реформы, а в марте на Всеукраинском форуме "Украина 30. Правосудие" заявил, что подготовлены законопроекты для запуска суда присяжных. Кроме того, он анонсировал появление "Суда в смартфоне" по аналогии с государственными услугами.