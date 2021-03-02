Суд у смартфоні: що відомо про анонсовану Зеленським судову реформу (відео)

Переклад бюрократичних процедур в онлайн-режим, на думку президента, допоможе мінімізувати корупцію та прискорити судовий процес.

Президент Володимир Зеленський на Всеукраїнському форумі "Україна 30" заявив про розробку проекту "Суд у смартфоні", який допоможе усунути корупцію в судових органах.

Президент зазначив, що головні проблеми чинної судової системи можна розділити на дві групи: брак суддівського і велике навантаження на систему, а також проблеми з доступом до правосуддя.

Голова держави вважає, що переклад бюрократичних процедур в онлайн допоможе вирішити багато проблем.

"За аналогією з державними послугами у смартфоні ми прагнемо і обов'язково зробимо "Суд в смартфоні". Більшість бюрократичних процедур перейдуть в онлайн, що прискорить судовий процес, мінімізує корупцію та можливості для зловживань", — анонсував голова держави.

Президент говорить про судову реформу з 11 хвилини відео.

Що відомо про суд у смартфоні?

Голова виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі у 2020 році представив концепцію судової реформи в Україні, суть якої полягає у тому, щоб прибрати систему контролю суддів та створити єдиний орган судового контролю.

За його словами автоматизовані процеси в судах (мова йде про суд в смартфоні) допоможуть створити конкурентну систему для вирішення цивільних і господарських спорів, впровадити практики суду присяжних, ліквідувати монополії проведення судових експертиз тільки державними установами, переглянути статус Верховного Суду, а також провести референдум про подальшу долю КСУ.

При цьому, застосування послуги "Суд в смартфоні", на його думку, дасть можливість значно скоротити бюрократичні процедури. Зокрема, він передбачає:

Автоматичний розподіл справ;

Можливість подавати позови онлайн;

Оплатити онлайн судові збори;

Передавати онлайн суду докази;

Відстежувати онлайн розгляд справ;

Одержувати копії рішень судів.

Як в Україні проводиться судова реформа

Влітку 2016 року Верховна Рада 281 голосами прийняла законопроект "Про судоустрій і статус суддів", який позбавив президента України повноважень створювати або розпускати суди. Закон також забезпечив поступове підвищення окладу суддів до 30, 50, 75 мінімальних зарплат, а також скасування "випробувального" терміну для тих, хто вперше займає посаду. Право парламенту дозволяти затримання або арешт суддів передали Вищій раді правосуддя. До того ж, законопроект скасував вищі спеціалізовані суди.

У грудні того ж року Верховна Рада прийняла законопроект про створення Вищої ради правосуддя, документ набув чинності 5 січня 2017 року. Цей орган замінив Вищу раду юстиції, він складається з 21 члена, які колегіально приймають рішення. Зокрема, вони можуть призначити або звільнити суддю, дають дозвіл на затримання або арешт, визначають державні витрати на утримання судів та інших органів правосуддя.

У жовтні 2019 року Верховна Рада прийняла законопроект про судову реформу, який вносив такі зміни:

скорочення суддів Верховного суду з 200 до 100 чоловік, набір нових за конкурсом;

перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів, скорочення з 16 до 12 осіб;

створення при Вищому суді правосуддя Комісію, яка б перевіряла співробітників на добропорядність;

анонімні скарги на суддів;

скорочення зарплат суддів Верховного суду з 75 до 55 мінімальних зарплат.

Законопроект викликав великі суперечки в Україні. Верховний суд і ВСП розкритикували нововведення, заявивши про ризики для судової влади. У результаті Вища рада правосуддя заблокувала закон, а у березні 2020 року Конституційний суд скасував її ключові положення.

22 червня 2020 року Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про поправки до закону України "Про судоустрій і статус суддів". Цей документ Венеціанська комісія оцінила переважно позитивно, але в листопаді парламент відправив його на доопрацювання.

У лютому 2021 року Володимир Зеленський вніс до парламенту три законопроекти у межах судової реформи, а в березні на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Правосуддя" заявив, що підготовлені законопроекти для запуску суду присяжних. Крім того, він анонсував появу "Суду в смартфоні" за аналогією з державними послугами.