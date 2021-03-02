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Политика Санкции против Медведчука

"Будем жаловаться": Медведчук рассказал, какие санкции СНБО не может понять

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народный депутат, Виктор Медведчук
Народный депутат Виктор Медведчук

Виктор Медведчук не до конца понимает, что же ему запрещено делать по решению СНБО.

Народный депутат Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук рассказал, как ему приходится жить в Украине после введения санкций. Он возмутился ситуацией в интервью "BBC News Украина".

По словам депутата, он до сих пор не может понять в чем заключаются ограничения и как их нужно соблюдать, несмотря на степень доктора юридических наук. Большие вопросы вызывает решение, согласно которому Виктору Медведчуку запрещено использовать активы, включая недвижимость и деньги на банковских счетах. 

"Я не могу жить в своем доме? Я не могу ездить в машине, принадлежащей мне на праве личной собственности? Это бред в плане конституционных прав и обязанностей. Привлекайте к ответственности, устанавливайте решением суда, и если там будут санкции в виде конфискации имущества — вопросов нет, будем жаловаться", — заявил нардеп. 

Как отметил Виктор Медведчук, ему позвонили и сказали о блокировке счета в украинском банке. Пока эта санкция не создает политику и его семье больших проблем, ведь они отложили большую сумму наличных, которіми и расплачиваются за покупки. Вскоре депутат намерен повторно задекларировать свои средства, включая крупные доходы за 2020 год.  

"Хочу открыть большую тайну: если кто-то захочет проверить, как я пользовался своей кредиткой, то увидит, что в течение нескольких последних лет у меня нет ни одного платежа. Я просто не платил кредиткой, у меня нет в этом необходимости", — подчеркнул Виктор Медведчук. 

Как стало известно ранее, 19 февраля 2021 года СНБО Украины принял решение о санкциях против восьми лиц, среди которых оказались Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. В этот же день президентом Украины Владимиром Зеленским решение было введено в действие. Санкции предусматривают блокирования активов, запрет на вывод капитала за пределы Украины и еще много других ограничений, которые будут действовать в течение трех лет. 

Недавно Медведчук дал еще одно интервью и заявил, что не планирует покидать Украину. Как утверждает нардеп, санкции никак не повлияют на работу его политической силы.