"Будемо скаржитися": Медведчук розповів, які санкції РНБО не може зрозуміти

Віктор Медведчук не до кінця розуміє, що ж йому заборонено робити за рішенням РНБО.

Народний депутат Верховної Ради від "Опозиційної платформи — За життя" Віктор Медведчук розповів, як йому доводиться жити в Україні після введення санкцій. Він обурився ситуацією в інтерв'ю "BBC News Україна".

За словами депутата, він досі не може зрозуміти, у чому полягають обмеження і як їх потрібно дотримуватися, незважаючи на ступінь доктора юридичних наук. Великі питання викликає рішення, згідно з яким Віктору Медведчуку заборонено використовувати активи, включаючи нерухомість і гроші на банківських рахунках.

"Я не можу жити у своєму будинку? Я не можу їздити в машині, що належить мені правом особистої власності? Це маячня в плані конституційних прав і обов'язків. Залучайте до відповідальності, встановлюйте рішенням суду, і якщо там будуть санкції у вигляді конфіскації майна — питань немає, будемо скаржитися", — заявив нардеп.

Як зазначив Віктор Медведчук, йому зателефонували і сказали про блокування рахунку в українському банку. Поки ця санкція не створює політику і його сім'ї великих проблем, адже вони відклали більшу суму готівки, якою і розплачуються за покупки. Незабаром депутат має намір повторно задекларувати свої кошти, включаючи великі доходи за 2020 рік.

"Хочу відкрити велику таємницю: якщо хтось захоче перевірити, як я користувався своєю кредиткою, то побачить, що протягом кількох останніх років у мене немає жодного платежу. Я просто не платив кредиткою, я цього не потребую", — підкреслив Віктор Медведчук.

Як стало відомо раніше, 19 лютого 2021 року РНБО України прийняла рішення про санкції проти восьми осіб, серед яких опинилися Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко. У цей же день президентом України Володимиром Зеленським рішення було введено в дію. Санкції передбачають блокування активів, заборону на виведення капіталу за межі України і ще багато інших обмежень, які будуть діяти протягом трьох років.

Нещодавно Медведчук дав ще одне інтерв'ю і заявив, що не планує залишати Україну. Як стверджує нардеп, санкції ніяк не вплинуть на роботу його політичної сили.