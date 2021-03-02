Рада приняла законы для привлечения крупных инвестиций

Документы вносят правки в Таможенный и Налоговый кодексы Украины.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроекты №3761 и №3762 о налоговых и таможенных льготах инвесторам для реализации инвестпроектов с большими инвестициями.

Законодательные акты поддержали соответственно 246 и 256 народных депутатов.

Законопроектом №3761 предусматривается освобождение до 1 января 2035 от налогообложения НДС операций по ввозу инвестором оборудования для реализации инвестпроекта в рамках выполнения специального инвестиционного договора.

Также с 1 января 2035 года органы местного самоуправления могут освобождать от земельного налога на участки, используемые для инвестпроектов со значительными инвестициями.

Согласно законопроекта № 3762 предлагается с 1 января 2021 до 1 января 2035 освободить инвестора от налогообложения ввозной пошлиной такого оборудования.

Закон до 1 января 2035 года освобождает от ввозной пошлины оборудование, которое в Украину будут ввозить для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями. Для этого буде нужен специальный инвестиционный договор, заключенный в соответствии с Законом Украины "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями". В то же время такое оборудование должно быть новым и изготовленным не ранее чем за 3 года до даты регистрации инвестпроекта со значительными инвестициями.

Документы вносят правки в Таможенный и Налоговый кодексы Украины.

Напомним, 17 декабря 2020 года Рада приняла законопроект №3760 "Про государственную поддержку инвестиционных проектов со значительными инвестициями". За проект закона проголосовали 252 народных депутата.

Инвестиционный проект, для получения поддержки от Кабмина, должен соответствовать следующим критериям:

Проект должен создавать 80 рабочих мест с зарплатой выше на 15%, чем средняя по региону;

Размер инвестиций на протяжении срока реализации должен превышать эквиваленту 20 млн евро. Расчет будет происходить по официальному курсу НБУ в дату фактического инвестирования.

Срок реализации инвестпроекта не должен превышать 5 лет.

Согласно прописанным нормам закона государство будет: