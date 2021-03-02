Рада приняла законы для привлечения крупных инвестиций
Документы вносят правки в Таможенный и Налоговый кодексы Украины.
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроекты №3761 и №3762 о налоговых и таможенных льготах инвесторам для реализации инвестпроектов с большими инвестициями.
Законодательные акты поддержали соответственно 246 и 256 народных депутатов.
Законопроектом №3761 предусматривается освобождение до 1 января 2035 от налогообложения НДС операций по ввозу инвестором оборудования для реализации инвестпроекта в рамках выполнения специального инвестиционного договора.
Также с 1 января 2035 года органы местного самоуправления могут освобождать от земельного налога на участки, используемые для инвестпроектов со значительными инвестициями.
Согласно законопроекта № 3762 предлагается с 1 января 2021 до 1 января 2035 освободить инвестора от налогообложения ввозной пошлиной такого оборудования.
Закон до 1 января 2035 года освобождает от ввозной пошлины оборудование, которое в Украину будут ввозить для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями. Для этого буде нужен специальный инвестиционный договор, заключенный в соответствии с Законом Украины "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями". В то же время такое оборудование должно быть новым и изготовленным не ранее чем за 3 года до даты регистрации инвестпроекта со значительными инвестициями.
Документы вносят правки в Таможенный и Налоговый кодексы Украины.
Напомним, 17 декабря 2020 года Рада приняла законопроект №3760 "Про государственную поддержку инвестиционных проектов со значительными инвестициями". За проект закона проголосовали 252 народных депутата.
Инвестиционный проект, для получения поддержки от Кабмина, должен соответствовать следующим критериям:
- Проект должен создавать 80 рабочих мест с зарплатой выше на 15%, чем средняя по региону;
- Размер инвестиций на протяжении срока реализации должен превышать эквиваленту 20 млн евро. Расчет будет происходить по официальному курсу НБУ в дату фактического инвестирования.
Срок реализации инвестпроекта не должен превышать 5 лет.
Согласно прописанным нормам закона государство будет:
- Освобождать от налога на прибыль на 5 лет, уплаты НДС и таможенного налога при ввозе нового оборудования.
- Подключать или проводить за счет местного бюджета необходимые коммуникации
- Давать приоритетное право на землю или участок государственной, или коммунальной формы собственности.