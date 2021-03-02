Рада ухвалила закони для залучення великих інвестицій

Документи вносять правки до Митного та Податкового кодексів України.

Верховна Рада ухвалила в другому читанні й в цілому законопроекти №3761 і №3762 про податкові та митні пільги інвесторам для реалізації інвестпроектів із великими інвестиціями.

Законодавчі акти підтримали відповідно 246 і 256 народних депутатів.

Законопроектом №3761 передбачається звільнення до 1 січня 2035 від оподаткування ПДВ операцій з ввезення інвестором обладнання для реалізації інвестпроекту в рамках виконання спеціального інвестиційного договору.

Також з 1 січня 2035 року органи місцевого самоврядування можуть звільняти від земельного податку на ділянки, які використовуються для інвестпроектів зі значними інвестиціями.

Згідно із законопроектом №3762 пропонується з 1 січня 2021 до 1 січня 2035 звільнити інвестора від оподаткування ввізним митом такого обладнання.

Закон до 1 січня 2035 року звільняє від ввізного мита обладнання, яке в Україну ввозитимуть для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями. Для цього буде потрібний спеціальний інвестиційний договір, укладений відповідно до Закону України "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями". У той же час таке обладнання повинно бути новим і виготовленим не раніше ніж за 3 роки до дати реєстрації інвестпроекту зі значними інвестиціями.

Документи вносять правки до Митного та Податкового кодексів України.

Нагадаємо, 17 грудня 2020 року Верховна Рада ухвалила законопроект №3760 "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями". За проект закону проголосували 252 народних депутати.

Інвестиційний проект для отримання підтримки від Кабміну повинен відповідати таким критеріям:

проект повинен створювати 80 робочих місць із зарплатою вище на 15%, ніж середня по регіону;

розмір інвестицій протягом терміну реалізації повинен перевищувати еквівалент 20 млн євро. Розрахунок відбуватиметься за офіційним курсом НБУ на дату фактичного інвестування.

Термін реалізації інвестпроекту не повинен перевищувати 5 років.

Згідно з прописаними нормами закону держава буде: