Рада пытается восстановить видео голосования за Шкарлета с возможным кнопкодавством

Разумков объяснил, что серверы, которые отвечают за видео, не находились в управлении Рады, а в Управлении госохраны.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что в Раде пытаются восстановить видеозапись голосования за главу Минобразования Сергея Шкарлета, на котором могло происходить кнопкодавство. Об этом сообщает Цензор.net.

"Его сейчас пытаются восстановить. Потому что эти серверы не находились в управлении Верховной Рады. То есть это является собственностью Рады, но они были в Управлении государственной охраны", — сказал Разумков.

По его словам, сейчас эти серверы камер, которые стоят в зале, находятся в управлении Верховной Рады.

"Поэтому, если что-то другое случится, то мы эту информацию сможем оперативно обнародовать", — заявил глава ВР.

Напомним, нардеп фракции "Голос" Инна Совсун в кулуарах Верховной Рады заявила, что во время голосования за назначение Сергея Шкарлета якобы было кнопкодавство: кто-то проголосовал за отсутствовавших в зале парламента представителей ОПЗЖ. Он отметила, что в зале никто не видел Григория Суркиса, однако от его имени проголосовали "за" назначение Шкарлета и в 40 других случаях.

Позже, фракция обнародовала доказательства кнопкодавства при голосовании за Шкарлета. Нардеп Ярослав Железняк также сообщил, что Управление государственной охраны отказывается предоставить видео с камер наблюдения, установленных в зале Рады. Мол, доступ к камерам у них есть, но нет права передавать информацию с них.