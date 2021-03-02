Рада намагається відновити відео голосування за Шкарлета з можливим кнопкодавством

Разумков пояснив, що сервери, які відповідають за відео, не перебували в управлінні Ради, а в Управлінні держохорони.

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що в Раді намагаються відновити відеозапис голосування за главу Міносвіти Сергія Шкарлета, на якому могло відбуватися кнопкодавство. Про це повідомляє Цензор.net.

"Його зараз намагаються відновити. Тому що ці сервери не перебували в управлінні Верховної Ради. Тобто це є власністю Ради, але вони були в Управлінні державної охорони", — сказав Разумков.

За його словами, зараз ці сервери камер, які стоять в залі, знаходяться в управлінні Верховної Ради.

"Тому, якщо щось інше трапиться, то ми цю інформацію зможемо оперативно оприлюднити", — заявив глава ВР.

Нагадаємо, нардепка фракції "Голос" Інна Совсун у кулуарах Верховної Ради заявила, що під час голосування за призначення Сергія Шкарлета нібито було кнопкодавство: хтось проголосував за відсутніх у залі парламенту представників ОПЗЖ. Вона зазначила, що в залі ніхто не бачив Григорія Суркіса, однак від його імені проголосували "за" призначення Шкарлета й у 40 інших випадках.

Пізніше, фракція оприлюднила докази кнопкодавства під час голосування за Шкарлета. Нардеп Ярослав Железняк також повідомив, що Управління державної охорони відмовляється надати відео з камер спостереження, встановлених у залі Ради. Мовляв, доступ до камер у них є, але немає права передавати інформацію з них.