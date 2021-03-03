У Зеленского намерены разобраться с решениями судов в отношении активистов, начиная с 2014 года

В Офисе главы государства не исключают, что сотни ветеранов и активистов подверглись несправедливому наказанию в условиях вооруженной агрессии России.

В Офисе президента Украины (ОП) предложили разработать механизм по анализу резонансных уголовных дел и приговоров с 2014 года на предмет произвола чиновников , правоохранителей и судей по отношению ветеранам и общественным деятелям.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

"В Офисе главы государства не исключают, что сотни ветеранов и активистов не смогли должным образом защититься от давления, подверглись несправедливому применению законов мирного времени к оценке событий, которые произошли в условиях вооруженной агрессии России", – говорится в сообщении.

Подчеркивается необходимость проверить юридическую обоснованность принятых решений и обстоятельств, в которых они принимались.

"Нужно законным образом обеспечить проверку юридической чистоты всех решений, которые тогда принимались, всех обстоятельств соответствующих дел и того, почему люди подверглись несправедливому преследованию или не получили надлежащей защиты от государства", – сообщают в ОП.

Также, предлагается инициировать исследование уголовных дел по фактам нападений на общественных деятелей, которые начались в 2014 году и до сих пор не завершились.

"Насилие в отношении любого человека не может оставаться безнаказанным", – говорится в сообщении.

В Офисе президента отметили, что соответствующий механизм будет реализован для возвращения справедливости ветеранам и активистам.

"Если, начиная с 2014 года, были сделаны негодные вещи относительно ветеранов и общественных деятелей, если начинались безосновательные уголовные дела против этих граждан, но блокировалось расследование уголовных производств по фактам нападений на них, то это должно получить надлежащий ответ от государства", – резюмировали в ОП.

Напомним, после объявления приговора Сергею Стерненко, которого Приморский райсуд Одессы приговорил к 7 годам и 3 месяцам заключения за похищение депутата Одесского горсовета, в Киеве и других городах Украины прошли акции в его поддержку. Протестующие митинговали 23 и 27 февраля. Организаторы протестов заявили, что следующая акция запланирована на 9 марта.