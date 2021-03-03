У Зеленського мають намір розібратися з рішеннями судів щодо активістів, починаючи з 2014 року

В Офісі голови держави не виключають, що сотні ветеранів та активістів зазнали несправедливого покарання в умовах збройної агресії Росії.

В Офісі президента України (ОП) запропонували розробити механізм з аналізу резонансних кримінальних справ та вироків з 2014 року на предмет свавілля чиновників, правоохоронців та суддів щодо ветеранів і громадських діячів.

Про це повідомляється на сайті голови держави.

"В Офісі голови держави не виключають, що сотні ветеранів та активістів не змогли належним чином захиститися від тиску, зазнали несправедливого застосування законів мирного часу до оцінки подій, які сталися в умовах збройної агресії Росії", — йдеться в повідомленні.

Підкреслюється необхідність перевірити юридичну обгрунтованість прийнятих рішень і обставин, у яких вони приймалися.

"Потрібно законним чином забезпечити перевірку юридичної чистоти всіх рішень, які тоді приймалися, усіх обставин відповідних справ і того, чому люди піддалися несправедливому переслідуванню або не отримали належного захисту від держави", — повідомляють в ОП.

Також пропонується ініціювати дослідження кримінальних справ за фактами нападів на громадських діячів, які почалися у 2014 році і досі не завершилися.

"Насильство щодо будь-якої людини не може залишатися безкарним", — йдеться в повідомленні.

В Офісі президента зазначили, що відповідний механізм буде реалізований для повернення справедливості ветеранам і активістам.

"Якщо, починаючи з 2014 року, були зроблені негідні речі щодо ветеранів і громадських діячів, якщо починалися безпідставні кримінальні справи проти цих громадян, але блокувалося розслідування кримінальних проваджень за фактами нападів на них, то це повинно отримати належну відповідь від держави", — резюмували в ОП.

Нагадаємо, що після оголошення вироку Сергію Стерненку, якого Приморський райсуд Одеси засудив до 7 років і 3 місяців позбавлення волі за викрадення депутата Одеської міськради, у Києві та інших містах України пройшли акції на його підтримку. Протестувальники мітингували 23 і 27 лютого. Організатори протестів заявили, що наступна акція запланована на 9 березня.