Сторонники Стерненко забросали фаерами Офис генпрокурора и разошлись (видео)

Организаторы протестов заявили, что следующая акция запланирована на 9 марта. Всего на улицы вышли около тысячи человек.

Сторонники бывшего лидера одесской ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко, собравшиеся в субботу, 27 февраля на акцию протеста в Киеве, завершили свою акцию у стен Офиса Генпрокурора на улице Резницкой, 13/15.

Как сообщает корреспондент Фокуса, около 13:15 организаторы акции призвали собравшихся идти к Офису, так как убеждены в том, что генпрокурор Ирина Венедиктова якобы давила на следствие по делу Сергея Стерненко и "сотрудничает с Кремлем".

По оценке нашего корреспондента, к Офису генпрокурора около 14.20 подошли около тысячи человек.

[ + – ] Акция протеста у здания Офиса Генпрокурора

Примерно через 20 минут в здание Офиса начали лететь петарды и фаеры, митингующие пытались забросить их на козырек здания.

Собравшиеся требовали отставки генпрокурора и скандировали: "Венедиктова – чума". Около 15:00 акция была закончена.

[ + – ] Минингующие у здания Офиса Генпрокурора

Организаторы протеста сообщили на странице сообщества "Самозахист" в Facebook, что следующая акция запланирована на 9 марта у столичного Дома профсоюзов.

Напомним, утром, 27 февраля под зданием Офиса президента началась новая акция в поддержку Стерненко. Полицейского кордона сегодня не было, митингующие имели возможность перемещаться свободно. Наш корреспондент насчитал порядка пяти больших "автозаков" и несколько карет "скорой помощи".

Позже сторонники бывшего лидера одесской ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко, митингующие на Банковой в Киеве, озвучили свои требования к власти. Самих участников протеста при этом стало заметно больше.

После этого участники акции решили продолжить свой протест у стен ВРУ. Как сообщал корреспондент Фокуса, колонна протестующих начала движение в сторону Верховной Рады, после чего направилась к зданию Офиса генпрокурора. Некоторые участники акции зажгли фаеры, в начале процессии слышны звуки, напоминающие взрывы петард.

Ранее протестующие митинговали 23 февраля. В 20:00 на улице Банковой в Киеве прошла акция в поддержку бывшего лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, которого Приморский райсуд Одессы приговорил к 7 годам и 3 месяцам заключения за похищение депутата Одесского горсовета. Митингующие хотели пройти к зданию Офиса президента Владимира Зеленского, однако правоохранители перекрыли подходы к нему.

Отметим, акция в поддержку Стерненко проходила также в Харькове и более, чем в 20 городах Украины, в Польше (Варшава, Краков), США (Чикаго) и Испании (Малага). В разных городах акции начались в разное время.

23 февраля Приморский райсуд Одессы осудил Сергея Стерненко на 7 лет и три месяца за похищение депутата Одесского горсовета с целью получения 300 гривен выкупа. У осужденного конфискуют половину всего имущества. После оглашения решения суда под зданием произошли стычки с полицией. Активисты пытались заблокировать выезд Стерненко в СИЗО. Партия "Голос" из-за решения суда анонсировала сбор подписей за отставку генпрокурора Венедиктовой.