Митингующие в поддержку Стерненко зажгли фаеры и двинулись маршем в сторону Рады (фото, видео)

После Верховной Рады колонна пошла к зданию Офиса генпрокурора, а часть митингующих начала использовать петарды.

Сторонники бывшего лидера одесской ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко, собравшиеся на акцию протеста у Офиса президента в Киеве, решили продолжить свой протест у стен ВРУ.

Как сообщает корреспондент Фокуса, колонна протестующих начала движение в сторону Верховной Рады, после чего направилась к зданию Офиса генпрокурора. Некоторые участники акции зажгли фаеры, в начале процессии слышны звуки, напоминающие взрывы петард.

[ + – ] Акция в поддержку Стерненко [ + – ] Акция в поддержку Стерненко [ + – ] Акция в поддержку Стерненко [ + – ] Акция в поддержку Стерненко

Правоохранители сосредоточены на "стратегически важных" точках. В частности, заметно скопление полицейских на улице Грушевского у здания ВРУ.

[ + – ] Акция в поддержку Стерненко

Ранее участники акции озвучили свои главные требования к власти, а именно:

Немедленно освободить Сергея Стерненко и других "политзаключенных";

Обновить судебную систему, а именно перезапустить Высший совет правосудия;

Новых членов судебных органов выбрать в честном конкурсе.

Напомним, в субботу, 27 февраля, сторонники бывшего лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, осужденного за похищение человека, собрались на Банковой на новую акцию протеста.

Полицейского кордона сегодня нет, митингующие имеют возможность перемещаться свободно. Наш корреспондент насчитал порядка пяти больших "автозаков" и несколько карет "скорой помощи".

Ранее протестующие митинговали 23 февраля. В 20:00 на улице Банковой в Киеве прошла акция в поддержку бывшего лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, которого Приморский райсуд Одессы приговорил к 7 годам и 3 месяцам заключения за похищение депутата Одесского горсовета. Митингующие хотели пройти к зданию Офиса президента Владимира Зеленского, однако правоохранители перекрыли подходы к нему.

Отметим, акция в поддержку Стерненко проходила также в Харькове и более, чем в 20 городах Украины, в Польше (Варшава, Краков), США (Чикаго) и Испании (Малага). В разных городах акции начались в разное время.

23 февраля Приморский райсуд Одессы осудил Сергея Стерненко на 7 лет и три месяца за похищение депутата Одесского горсовета с целью получения 300 гривен выкупа. У осужденного конфискуют половину всего имущества. После оглашения решения суда под зданием произошли стычки с полицией. Активисты пытались заблокировать выезд Стерненко в СИЗО. Партия "Голос" из-за решения суда анонсировала сбор подписей за отставку генпрокурора Венедиктовой.