Мітингувальники на підтримку Стерненка запалили фаєри і рушили маршем в бік Ради (фото, відео)

Після Верховної Ради колона пішла до будівлі Офісу генпрокурора, а частина мітингувальників почала використовувати петарди.

Прихильники колишнього лідера одеського осередку "Правого сектора" Сергія Стерненка, які зібралися на акцію протесту біля Офісу президента в Києві, вирішили продовжити свій протест біля стін ВРУ.

Як повідомляє кореспондент Фокуса, колона протестуючих почала рух у бік Верховної Ради. Деякі учасники акції запалили фаєри, на початку процесії чутні звуки, що нагадують вибухи.

[ + – ] Акція на підтримку Стерненко [ + – ] Акція на підтримку Стерненко [ + – ] Акція на підтримку Стерненко [ + – ] Акція на підтримку Стерненко

Правоохоронці зосереджені на "стратегічно важливих" точках. Зокрема, помітно скупчення поліцейських на вулиці Грушевського біля будівлі ВРУ.

[ + – ] Акція на підтримку Стерненко

Раніше учасники акції озвучили свої основні вимоги до влади, а саме:

Негайно звільнити Сергія Стерненка та інших "політичних в'язнів";

Оновити судову систему, а саме перезапустити Вища рада правосуддя;

Нових членів судових органів вибрати в чесному конкурсі.

Нагадаємо, в суботу, 27 лютого, прихильники колишнього лідера одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка, засудженого за викрадення людини, зібралися на Банковій на нову акцію протесту.

Поліцейського кордону сьогодні немає, мітингувальники мають можливість переміщатися вільно. Наш кореспондент нарахував близько п'яти великих "автозаків" і кілька карет "швидкої допомоги".

Раніше протестуючі мітингували 23 лютого. О 20:00 на вулиці Банковій в Києві пройшла акція на підтримку колишнього лідера одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка, якого Приморський райсуд Одеси засудив до 7 років і 3 місяців позбавлення волі за викрадення депутата Одеської міськради. Мітингувальники хотіли пройти до будівлі Офісу президента Володимира Зеленського, однак правоохоронці перекрили підходи до нього.

Відзначимо, акція на підтримку Стерненка проходила також у Харкові та більш, ніж в 20 містах України, в Польщі (Варшава, Краків), США (Чикаго) і Іспанії (Малага). У різних містах акції почалися в різний час.

23 лютого Приморський райсуд Одеси засудив Сергія Стерненка на 7 років і три місяці за викрадення депутата Одеської міськради з метою отримання 300 гривень викупу. У засудженого конфіскують половину всього майна. Після оголошення рішення суду під будівлею відбулися сутички з поліцією. Активісти намагалися заблокувати виїзд Стерненка в СІЗО. Партія "Голос" через рішення суду анонсувала збір підписів за відставку генпрокурора Венедиктової.