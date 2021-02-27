Прихильники Стерненка закидали фаєрами будівлю Офісу генпрокурора й розійшлися (відео)

Організатори протестів заявили, що наступна акція запланована на 9 березня. Всього на вулиці вийшли близько тисячі осіб.

Прихильники колишнього лідера одеського осередку "Правого сектора" Сергія Стерненка, які зібралися в суботу, 27 лютого на акцію протесту в Києві, завершили свою акцію біля стін Офісу Генпрокурора на вулиці Різницькій, 13/15.

Як повідомляє кореспондент Фокуса, близько 13:15 організатори акції закликали присутніх йти до Офісу, так як переконані в тому, що генпрокурор Ірина Венедиктова нібито тиснула на слідство у справі Сергія Стерненка і "співпрацює з Кремлем".

За оцінкою нашого кореспондента, до Офісу генпрокурора близько 14.20 підійшли близько тисячі чоловік.

[ + – ] Акція протесту біля будівлі Офісу Генпрокурора

Приблизно через 20 хвилин в будівлю Офісу почали летіти петарди і фаєри, мітингувальники намагалися закинути їх на козирок будівлі.

Присутні вимагали відставки генпрокурора і скандували: "Венедиктова — чума". Близько 15:00 акція була закінчена.

[ + – ] Минингит біля будівлі Офісу Генпрокурора

Організатори протесту повідомили на сторінці спільноти Самозахист в Facebook, що наступна акція запланована на 9 березня у столичного Будинку профспілок.

Нагадаємо, вранці, 23 лютого під будівлею Офісу президента почалася нова акція на підтримку Стерненка. Поліцейського кордону сьогодні не було, учасники мітингу мали можливість переміщатися вільно. Наш кореспондент нарахував близько п'яти великих "автозаків" і кілька карет "швидкої допомоги".

Пізніше прихильники колишнього лідера одеського осередку "Правого сектора" Сергія Стерненка озвучили свої вимоги до влади. Самих учасників протесту при цьому стало помітно більше.

Після цього учасники акції вирішили продовжити свій протест біля стін ВРУ. Як повідомляв кореспондент Фокуса, колона протестуючих почала рух у бік Верховної Ради, після чого попрямувала до будівлі Офісу генпрокурора. Деякі учасники акції запалили фаєри, на початку процесії були чутні звуки, що нагадували вибухи петард.

Раніше протестуючі мітингували 23 лютого. О 20:00 на вулиці Банковій в Києві пройшла акція на підтримку колишнього лідера одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка, якого Приморський райсуд Одеси засудив до 7 років і 3 місяців позбавлення волі за викрадення депутата Одеської міськради. Мітингувальники хотіли пройти до будівлі Офісу президента Володимира Зеленського, однак правоохоронці перекрили підходи до нього.

Відзначимо, акція на підтримку Стерненка проходила також у Харкові та більш, ніж в 20 містах України, в Польщі (Варшава, Краків), США (Чикаго) і Іспанії (Малага). У різних містах акції почалися в різний час.

23 лютого Приморський райсуд Одеси засудив Сергія Стерненка на 7 років і три місяці за викрадення депутата Одеської міськради з метою отримання 300 гривень викупу. У засудженого конфіскують половину всього майна. Після оголошення рішення суду під будівлею відбулися сутички з поліцією. Активісти намагалися заблокувати виїзд Стерненка в СІЗО. Партія "Голос" через рішення суду анонсувала збір підписів за відставку генпрокурора Венедиктової.