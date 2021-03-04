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В полицию поступило сообщение о минировании здания Харьковской ОГА (видео, фото)

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Фото: Суспiльне | В полицию поступило сообщение о минировании здания ХОГА

Полиция отправила в здание взрывотехников. Сегодня там прошла внеочередная сессия Харьковского облсовета.

В полицию поступило анонимное сообщение о минировании здание Харьковской облгосадминистрации, в котором сегодня, 4 марта, прошла внеочередная сессия Харьковского областного совета. Об этом рассказывает издание "Суспільне".

Сообщение о минировании здания поступило в полицию уже после окончания сессии. Туда направили взрывотехников, а возле здания дежурят силовики со служебными собаками.

Портал "057" сообщает, что по состоянию на 13:25 эвакуация из здания уже закончилась. На месте также находятся спасатели.

минирование, хога, облсовет, сессия, харьков
В полицию поступило сообщение о минировании здания ХОГА
Фото: Суспiльне
минирование, хога, облсовет, сессия, харьков
В полицию поступило сообщение о минировании здания ХОГА
Фото: 057.ua
минирование, хога, облсовет, сессия, харьков
В полицию поступило сообщение о минировании здания ХОГА
Фото: 057.ua
минирование, хога, облсовет, сессия, харьков
В полицию поступило сообщение о минировании здания ХОГА
Фото: Суспiльне
минирование, хога, облсовет, сессия, харьков
минирование, хога, облсовет, сессия, харьков
минирование, хога, облсовет, сессия, харьков
минирование, хога, облсовет, сессия, харьков

Больше подробностей в полиции пообещали после окончания осмотра здания.

Отметим, 1 марта харьковская полиция рассказала порталу Vgorode о том, что они задержали мужчину, который анонимно сообщил о 16 ложных "минированиях" по городу. Так, он информировал правоохранителей о якобы заложенной взрывчатке в судах, сервисных центрах МВД и Управлении патрульной полиции.

16 февраля СМИ сообщили о том, что 59-летний мужчина по телефону угрожал взорвать квартиру, в которой живут родители президента Владимира Зеленского.