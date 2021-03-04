У поліцію надійшло повідомлення про мінування будівлі Харківської ОДА (відео, фото)

Поліція відправила в будівлю вибухотехніків. Сьогодні там пройшла позачергова сесія Харківської облради.

У поліцію надійшло анонімне повідомлення про замінування будівлі Харківської облдержадміністрації, у якому сьогодні, 4 березня, пройшла позачергова сесія Харківської обласної ради. Про це розповідає видання "Суспільне".

Повідомлення про мінування будівлі надійшло в поліцію вже після закінчення сесії. Туди направили вибухотехніків, а біля будівлі чергують силовики зі службовими собаками.

Портал "057" повідомляє, що станом на 13:25 евакуація з будівлі вже закінчилася. На місці також є рятувальники.

[ + – ] У поліцію надійшло повідомлення про замінування будівлі ХОДА Фото: Суспiльне [ + – ] У поліцію надійшло повідомлення про замінування будівлі ХОДА Фото: 057.ua [ + – ] У поліцію надійшло повідомлення про замінування будівлі ХОДА Фото: 057.ua [ + – ] У поліцію надійшло повідомлення про замінування будівлі ХОДА Фото: Суспiльне

Більше подробиць поліція пообіцяла після закінчення огляду будівлі.

Зазначимо, що 1 березня харківська поліція розповіла порталу Vgorode про те, що вони затримали чоловіка, який анонімно повідомив про 16 хибних "мінувань" по місту. Так, він інформував правоохоронців про нібито закладену вибухівку в судах, сервісних центрах МВС і Управлінні патрульної поліції.

16 лютого ЗМІ повідомили про те, що 59-річний чоловік по телефону погрожував підірвати квартиру, у якій живуть батьки президента Володимира Зеленського.