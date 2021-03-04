Шмыгаль назвал пять ключевых условий и сроки для получения нового транша от МВФ

Украинцы смогут рассчитывать на макроэкономическую помощь, если успеют вовремя решить экономические и законодательные вопросы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что для дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом Украина должна согласовать еще пять ключевых пунктов. Он рассказал подробности во время пресс-конференции после года работы правительства, которую 4 марта транслировали на официальном YouTube-канале Кабинета министров.

Как заявил Денис Шмыгаль, для получения нового транша Украине необходимо закончить отопительный сезон с ограниченной ценой на газ — МВФ требует, чтобы потребители получали топливо по рыночным условиям. Правительство уже готовит предложения, и премьер настроен весьма оптимистично.

"По тем подходам, которые разрабатываются на данный момент, я уверен, что они рыночные и МВФ будут восприняты", — высказался чиновник.

Кроме рыночных цен на газ, Украине придется утвердить макропоказатели на 2022-2023 годы. МВФ также требует согласовать закон о Высшем суде правосудия в рамках судебной реформы, закон об усилении ответственности за недобросовестное декларирование и проект закона о НАБУ. Денис Шмыгаль добавил, что у правительства есть три месяца на подготовку, чтобы в июне подписать с МВФ соответствующее соглашение об услугах. В таком случае Украина сможет получить транш "макрофина" в сентябре.

[ + – ] Пресс-конференция Дениса Шмыгаля

Ранее в интервью Фокусу премьер объяснил, что после окончания миссии МВФ никогда не дает транш, а заключает технические договоренности. По его словам, украинская сторона выполнила 95% всех требований. Денис Шмыгаль объяснил, что одним из спорных моментов стало решение суда о незаконном назначении Артема Сытника на должность руководителя НАБУ. По этому поводу Кабмин подал в Верховную Раду два законопроекта, которые вскоре рассмотрят.

"Сотрудничество с МВФ не останавливалось, диалог ведется в ежедневном режиме. Поэтому хорошие новости, я вас уверяю, будут", — подчеркнул глава украинского правительства.

Передавали также слова Дениса Шмыгаля о ценах на газ в следующем отопительном сезона. По его мнению, необходимость ограничивать газовый рынок в Украине из-за ежемесячных повышений сама собой отпадет во втором квартале 2021 года.