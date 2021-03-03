Шмыгаль рассказал, что будет с ценой на газ в следующем отопительном сезоне

Необходимость регулировать рынок газа из-за ежемесячных прыжков цены, убежден премьер, уже со второго квартала текущего года отпадет сама собой.

Уже до конца второго квартала текущего года в Украине начнет действовать годовая цена на газ для населения. Об этом в интервью Фокусу заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что ошибкой розничного рынка газа было то, что людям нужна его прогнозированная стоимость, ведь они не готовы отслеживать цену и быстро менять поставщика.

"Исправление этой ошибки — запуск всеми поставщиками годового продукта, тогда потребители будут понимать, сколько стоит и будет стоить газ. А Минсоцполитики сможет детально подсчитать субсидии", – отметил Шмыгаль.

По его словам, когда зимой цена на газ резко выросла, люди возмутились несправедливостью тарифа на транспортировку. Поэтому государство установило прайс-кэп в размере 6,99 грн за куб. м до 31 марта.

"Прайс-кэп — это условия рынка: если можешь торговать ниже указанной цены — торгуй, не можешь — уходи с рынка. Таким образом мы обеспечили стабильность. Далее реформа рынка газа продолжится. До конца второго квартала по умолчанию годовой продукт будет основным. А значит, необходимость регулировать рынок из-за ежемесячных прыжков цены отпадёт сама собой", – рассказал премьер-министр.

Шмыгаль отметил, что каждый потребитель будет иметь возможность и право перейти на месячный продукт и попробовать в течение 12 месяцев управлять ценой на газ в ежемесячном режиме.

Полную версию эксклюзивного интервью премьер-министра Дениса Шмыгаля Фокусу читайте завтра на сайте и в новом выпуске журнала.

Ранее СМИ сообщали, что годовой тариф на газ начнет действовать с 1 апреля. Источник в Кабмине рассказал, что потребители газа смогут в любой момент переходить с "годового" тарифа на "месячный" и обратно, выбирая лучшую для себя цену.

Напомним, с начала 2021 года по всей стране проходили массовые протесты из-за роста цены на газ. По итогу, правительство установило предельную цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр, которая будет действовать до 31 марта.

В МВФ выразили обеспокоенность желанием Кабмина ввести госрегулирование цены на газ. В меморандуме, который правительство подписывало с МВФ, есть обязательство Украины по рыночному ценообразованию тарифов на газ.

Во время форума "Украина 30. Платежка" исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил, что Кабмин работает над решением, которое позволит до конца этого года сохранить цену на газ для бытовых потребителей на уровне не выше 6,99 грн.

Также Фокус разбирался, какую цену на газ установили компании в марте.