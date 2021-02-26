Годовой тариф на газ начнет действовать с 1 апреля, - СМИ

Источник в Кабмине рассказал, что потребители газа смогут в любой момент переходить с "годового" тарифа на "месячный" и обратно, выбирая лучшую для себя цену.

Издание "Экономическая правда" со ссылкой на свои источники в Кабмине сообщило, что фиксированный годовой тариф на газ для населения якобы начнет действовать с 1 апреля 2021 года.

Произойдет это после того, как прекратит действие установленный государством "потолок" цены в 6,99 грн за кубометр газа для потребителей. После этого операторы смогут устанавливать фиксированную цену на год.

По словам собеседника журналистов, потребители якобы в любой момент смогут переходить с "годового" тарифа на "месячный" и обратно. Таким образом, в зависимости от колебаний рынка, украинцы сами смогут выбирать более выгодный для них вариант, экономя на коммунальных услугах.

Напомним, с начала 2021 года по всей стране проходили массовые протесты из-за роста цены на газ. По итогу правительство установило предельную цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр, которая будет действовать до 31 марта.

В МВФ выразили обеспокоенность желанием Кабмина ввести госрегулирование цены на газ. В меморандуме, который правительство подписывало с МВФ, есть обязательство Украины по рыночному ценообразованию тарифов на газ.

Во время форума "Украина 30. Платежка" исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил, что Кабмин работает над решением, которое позволит до конца этого года сохранить цену на газ для бытовых потребителей на уровне не выше 6,99 грн.

Также Фокус разбирался какую цену на газ установили компании в марте.