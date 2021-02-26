Річний тариф на газ почне діяти з 1 квітня, — ЗМІ

Джерело в Кабміні розповіло, що споживачі газу зможуть в будь-який момент переходити з "річного" тарифу на "місячний" і назад, обираючи кращу для себе ціну.

Видання "Економічна правда" з посиланням на свої джерела в Кабміні повідомило, що фіксований річний тариф на газ для населення нібито почне діяти з 1 квітня 2021 року.

Відбудеться це після того, як припинить дію встановлена державою "стеля" ціни в 6,99 грн за кубометр газу для споживачів. Після цього оператори зможуть встановлювати фіксовану ціну на рік.

За словами співрозмовника журналістів, споживачі нібито в будь-який момент зможуть переходити з "річного" тарифу на "місячний" і назад. Таким чином, залежно від коливань ринку, українці самостійно зможуть обирати вигідніший для них варіант, економлячи на комунальних послугах.

Нагадаємо, з початку 2021 року по всій країні проходили масові протести через зростання ціни на газ. За підсумком уряд встановив граничну ціну на газ на рівні 6,99 грн за кубометр, яка діятиме до 31 березня.

В МВФ висловили стурбованість бажанням Кабміну ввести держрегулювання ціни на газ. У меморандумі, який уряд підписував з МВФ, є зобов'язання України щодо ринкового ціноутворення тарифів на газ.

Під час форуму "Україна 30. Платіжка" виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що Кабмін працює над рішенням, яке дозволить до кінця цього року зберегти ціну на газ для побутових споживачів на рівні не вище 6,99 грн.

Також Фокус розбирався яку ціну на газ встановили компанії в березні.