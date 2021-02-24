Только 8 компаний установили на март цену на газ меньше максимально разрешенной

Почти половина поставщиков, нарушая закон, пока не назвали цены на новый месяц.

По состоянию на утро 24 февраля большинство газоснабжающих компаний обнародовали свои цены на март, сообщило издание "Газ правда".

Ожидаемо, они не превышают 6,99 грн за кубометр (с НДС, но без учета стоимости распределения). До конца марта правительство установило предельные цены на газ для потребителей.

Компании могут устанавливать цены ниже предельных. Как и в январе, восемь поставщиков воспользовались таким правом, установив цены от 6,70 грн до 6,97 грн за кубометр.

Лучшее предложение на март – 6,70 грн у Megawatt. Это на 9 коп меньше, чем у нее было в феврале и январе.

На 5 коп дороже, по 6,75 грн газ предложила "Агросинтез Трейдинг", в феврале у нее было на 7 коп больше. На третьем месте с ценой 6,80 грн компания "Энергетические ресурсы Украины", ее газ подешевел на 10 коп.

Государственная "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" предложила 6,86 грн.

Еще 26 поставщиков (в том числе региональные газсбыты, аффилированные с облгазами) предложили 6,99 грн.

Согласно закону, газоснабжающие компании должны обнародовать стоимость газа за 5 дней до начала месяца, если цена на следующий месяц будет отличаться от предыдущего. 29 поставщиков пока этого не сделали.

Напомним, правительство установило предельную цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр. Она будет действовать до 31 марта.

В МВФ выразили обеспокоенность желанием Кабмина ввести госрегулирование цены на газ. В меморандуме, который правительство подписывало с МВФ, есть обязательство Украины по рыночному ценообразованию тарифов на газ.

Цена газа для населения до конца 2021 года не превысит действующий уровень 6,99 грн за кубометр. Об этом сказал исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко в рамках форума "Украина 30. Платежка". Он признал, что исходя из конъюнктуры европейского рынка, можно ожидать, что будет рост цен на газ, "однако правительство этого не допустит". Кабмин работает над решением, которое позволит до конца этого года сохранить цену на газ для бытовых потребителей на уровне не выше 6,99 грн.