Тільки 8 компаній встановили на березень ціну на газ менше максимально дозволеної

Майже половина постачальників, порушуючи закон, поки не назвала ціни на новий місяць.

Станом на ранок 24 лютого більшість газопостачальних компаній оприлюднили свої ціни на березень, повідомило видання "Газ правда".

Очікувано, вони не перевищують 6,99 грн за кубометр (із ПДВ, але без врахування вартості розподілу). До кінця березня уряд встановив граничні ціни на газ для споживачів.

Компанії можуть встановлювати ціни нижче граничних. Як і в січні, вісім постачальників скористалися таким правом, встановивши ціни від 6,70 грн до 6,97 грн за кубометр.

Краща пропозиція на березень — 6,70 грн у Megawatt. Це на 9 коп менше, ніж у неї було в лютому та січні.

На 5 коп дорожче, по 6,75 грн газ запропонувала "Агросинтез Трейдинг", у лютому у неї було на 7 коп більше. На третьому місці з ціною 6,80 грн компанія "Енергетичні ресурси України", її газ подешевшав на 10 коп.

Державна "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" запропонувала 6,86 грн.

Ще 26 постачальників (зокрема регіональні газзбути, афілійовані з облгазами) запропонували 6,99 грн.

Відповідно до закону, газопостачальні компанії повинні оприлюднити вартість газу за 5 днів до початку місяця, якщо ціна на наступний місяць відрізнятиметься від попереднього. 29 постачальників поки цього не зробили.

Нагадаємо, уряд встановив граничну ціну на газ на рівні 6,99 грн за кубометр. Вона діятиме до 31 березня.

В МВФ висловили стурбованість бажанням Кабміну ввести держрегулювання ціни на газ. У меморандумі, який уряд підписував з МВФ, є зобов'язання України щодо ринкового ціноутворення тарифів на газ.

Ціна газу для населення до кінця 2021 року не перевищить наявний рівень 6,99 грн за кубометр. Про це сказав виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко в рамках форуму "Україна 30. Платіжка". Він визнав, що виходячи з кон'юнктури європейського ринку, можна очікувати, що буде зростання цін на газ, "однак уряд цього не допустить". Кабмін працює над рішенням, яке дозволить до кінця цього року зберегти ціну на газ для побутових споживачів на рівні не вище 6,99 грн.