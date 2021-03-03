Шмигаль розповів, що буде з ціною на газ у наступному опалювальному сезоні

Необхідність регулювати ринок газу через щомісячні стрибки ціни, переконаний прем'єр, уже з другого кварталу поточного року відпаде сама собою.

Уже до кінця другого кварталу поточного року в Україні почне діяти річна ціна на газ для населення. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Голова уряду зазначив, що помилкою роздрібного ринку газу було те, що людям потрібна його прогнозована вартість, адже вони не готові відстежувати ціну і швидко змінювати постачальника.

"Виправлення цієї помилки — запуск усіма постачальниками річного продукту, тоді споживачі будуть розуміти, скільки коштує і буде коштувати газ. А Мінсоцполітики зможе детально підрахувати субсидії", — зазначив Шмигаль.

За його словами, коли взимку ціна на газ різко зросла, люди обурилися несправедливістю тарифу на транспортування. Тому держава встановила прайс-кеп розміром 6,99 грн за куб. м до 31 березня.

"Прайс-кеп — це умови ринку: якщо можеш торгувати нижче зазначеної ціни — торгуй, не можеш — йди з ринку. Таким чином ми забезпечили стабільність. Далі реформа ринку газу продовжиться. До кінця другого кварталу за замовчуванням річний продукт буде основним. А значить, необхідність регулювати ринок через щомісячні стрибки ціни відпаде сама собою", — розповів прем'єр-міністр.

Шмигаль зазначив, що кожен споживач матиме можливість і право перейти на місячний продукт і спробувати протягом 12 місяців управляти ціною на газ у щомісячному режимі.

Повну версію ексклюзивного інтерв'ю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля Фокусу читайте завтра на сайті і в новому випуску журналу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що річний тариф на газ почне діяти з 1 квітня. Джерело в Кабміні розповіло, що споживачі газу зможуть у будь-який момент переходити з "річного" тарифу на "місячний" і назад, вибираючи кращу для себе ціну.

Нагадаємо, що з початку 2021 року по всій країні проходили масові протести через зростання ціни на газ. За підсумком, уряд встановив граничну ціну на газ на рівні 6,99 грн за кубометр, яка буде діяти до 31 березня.

У МВФ висловили стурбованість бажанням Кабміну ввести держрегулювання ціни на газ. У меморандумі, який уряд підписував з МВФ, є зобов'язання України щодо ринкового ціноутворення тарифів на газ.

Під час форуму "Україна 30. Платіжка" в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що Кабмін працює над рішенням, яке дозволить до кінця цього року зберегти ціну на газ для побутових споживачів на рівні не вище 6,99 грн.

Також Фокус розбирався, яку ціну на газ встановили компанії в березні.