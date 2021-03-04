Шмигаль назвав п'ять ключових умов і терміни для отримання нового траншу від МВФ

Українці зможуть розраховувати на макроекономічну допомогу, якщо встигнуть вчасно вирішити економічні і законодавчі питання.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що для подальшої співпраці з Міжнародним валютним фондом Україна повинна погодити ще п'ять ключових пунктів. Він розповів подробиці під час прес-конференції після року роботи уряду, яку 4 березня транслювали на офіційному YouTube-каналі Кабінету міністрів.

Як заявив Денис Шмигаль, для отримання нового траншу Україні необхідно закінчити опалювальний сезон з обмеженою ціною на газ — МВФ вимагає, щоб споживачі отримували паливо за ринковими умовами. Уряд уже готує пропозиції, і прем'єр налаштований досить оптимістично.

"За тими підходами, які розробляються наразі, я впевнений, що вони ринкові і МВФ будуть сприйняті", — висловився чиновник.

Крім ринкових цін на газ, Україні доведеться затвердити макропоказники на 2022-2023 роки. МВФ також вимагає узгодити закон про Вищий суд правосуддя в рамках судової реформи, закон про посилення відповідальності за несумлінне декларування та проект закону про НАБУ. Денис Шмигаль додав, що уряд має три місяці на підготовку, щоб у червні підписати з МВФ відповідну угоду про послуги. У такому разі Україна зможе отримати транш "макрофіну" у вересні.

[ + – ] Прес-конференція Дениса Шмигаля

Раніше в інтерв'ю Фокусу прем'єр пояснив, що після закінчення місії МВФ ніколи не дає транш, а укладає технічні домовленості. За його словами, українська сторона виконала 95% усіх вимог. Денис Шмигаль пояснив, що одним із спірних моментів стало рішення суду про незаконне призначення Артема Ситника на посаду керівника НАБУ. З цього приводу Кабмін подав до Верховної Ради два законопроекти, які незабаром розглянуть.

"Співпраця з МВФ не зупинялася, діалог ведеться в щоденному режимі. Тому хороші новини, я вас запевняю, будуть", — підкреслив голова українського уряду.

Передавали також слова Дениса Шмигаля про ціни на газ у наступному опалювальному сезону. На його думку, необхідність обмежувати газовий ринок в Україні через щомісячні підвищення сама собою відпаде в другому кварталі 2021 року.