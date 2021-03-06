“Зачем вы так с моими оргазмами!” Помощница главы ЦИК уволилась после скандала в соцсетях

Анжела Еременко, которая ведет в Facebook блог Bad Mama, отметила, что право "быть собой и шутить, о чем хочет" для нее важнее любой должности.

28 февраля помощница главы Центральной избирательной комиссии Анжела Еременко, которая возглавляла в ведомстве команду коммуникационщиков, в своем личном Facebook-блоге под псевдонимом Bad Mama написала пост о подаренной ей на День святого Валентина секс-игрушке.

"Выдал две вибрации и подмигнул"

"На День святого Валентина мне подарили вибратор. Люблю людей, которые шарят в толковых подарках. Короче, вибратор супер навороченный, читая отзывы о нем, я нашла коммент, мол, жаль, он не может придушить. Короче, пришла я к своему парню, довольная его распаковываю, он уже качает приложуху на телефон, чтобы, так сказать, истязать меня на любых расстояниях. Все не заладилось с самого начала. Сатисфаер выдал две вибрации, подмигнул красным маячком и больше не подавал признаков жизни", — написала Еременко.

Далее она описывала их с парнем неудачные попытки зарядить или починить устройство и неуспешный поход в секс-шоп для консультаций по этому вопросу.

"Я выходила только с одной мыслью: зачем вы так с моими оргазмами. Мой парень впал в легонькую депрессию и террорил их потом еще весь день. Короче, судьба сатисфаера неизвестна пока. Он лежит где-то в сервисе, так и не сходив со мной ни на одно свидание. Так что, дорогие мои, мораль истории такова: покупайте вибраторы в нормальных магазах, иначе оргазмов вам не видать, как мне. Это к тому, что скоро 8 марта, будем благоразумны, предупредим мужчин заранее", — обратилась к читателям блога Еременко.

[ + – ] Анжела Еременко (Bad Mama) рассказала в своем личном блоге историю о поломанном вибраторе [ + – ] Анжела Еременко (Bad Mama) рассказала в своем личном блоге историю о поломанном вибраторе

"Найди нормального мужика" — самое мягкое из критических посланий

В комментариях под этой публикацией на женщину полились волны негатива.

Вот лишь часть из критических комментариев, оставленных в адрес Еременко: "Вы серьезно? Советник ЦИК? БлД набрали по объявлению. Может вам стоит поменять работу пока не требуют изменить", "Украина, это нормально, советница председателя Центральной избирательной комиссии даже понятия не имеет, насколько она примитивна, если бы в нормальной стране какая-либо чиновница позволила бы хотя бы долю таких высказываний, на следующий день она бы уже не работала", "Девочка, а может лучше нормального мужика найдешь. Который будет любить?" и т.д.

[ + – ] Комментарии под постом Анжелы Еременко о вибраторе [ + – ] Комментарии под постом Анжелы Еременко о вибраторе [ + – ] Комментарии под постом Анжелы Еременко о вибраторе [ + – ] Комментарии под постом Анжелы Еременко о вибраторе

Впрочем, многие похвалили историю, которой поделилась Еременко, а некоторые отмечали, что после этой публикации подписались на ее блог.

"Это ее личный блог и ее дело о чем писать, не нравится не читайте", — заявила одна из пользовательниц соцсети.

Саму Анжелу Еременко эта травля из-за поста о секс-игрушке озадачила, о чем она написала в отдельной публикации.

"Привет, я Бед Мама"

"Привет, я Бед Мама, я опубликовала пост в своем блоге под псевдонимом о вибраторе и через несколько часов мне написали, что я ничтожество. А теперь давайте разберемся. Мне 30 лет, у меня есть ребенок, я 6 лет веду этот блог, в моей книге примерно 25 страниц посвящены теме секса и вопросу, почему наше общество женщину, которая открыто говорит о своих желаниях, называет шл*хой. Я написала зарисовку о поломанном вибраторе, и теперь у меня есть сотня комментариев о том, какое я днище, потому что я это написала, работая в ЦИК", — отметила Еременко.

Она подчеркнула что, согласно устоявшимся в обществе стереотипам, госслужащие в Украине якобы не должны говорить о сексе и обсуждать острые темы.

"Скорее всего, госслужащий (кстати, я не являлась им никогда) — это человек с паранойей, что любое его слово обернется против него, сексом с выключенным светом в миссионерской позе и сильным моральным обликом, который диктует казаться "правильным", — написала Еременко.

Она отметила, что пришла на работу в Центризбирком для того, чтобы поменять коммуникацию госоргана, сделав ее более качественной.

"Но реальность пока такова, что госслужба не нуждается в новых людях. Не потому, что она не принимает на работу людей с розовыми волосами или потому, что они в прошлом рисовали фалосы на личной выставке картин. Нет, само общество в своей большей части не готово к тому, что человек имеет право быть собой, даже если он работает на государство. Особенно если это так", — написала Еременко.

Она подчеркнула, что еще в понедельник, 1 марта, приняла решение уволиться из ЦИК, поскольку для нее "быть открытой" и "шутить над чем хочет" важнее любой должности. Также Bad Mama отметила, что ей необходимо уйти из госоргана еще и для того, чтобы ее коллеги, сложившаяся команда коммуникационщиков, могла работать спокойно, не опасаясь волны хейтерства и атак в интернете.

В комментариях под этой публикацией Анжела Еременко также пообещала написать отдельный пост о том, как ее критиковали из-за того, что "она мать и такое пишет".

[ + – ] Анжела Еременко уволилась из ЦИК [ + – ] Анжела Еременко уволилась из ЦИК [ + – ] Анжела Еременко уволилась из ЦИК [ + – ] Анжела Еременко уволилась из ЦИК

Под этой публикацией количество комментариев в поддержку Анжелы Еременко было уже значительно большим. Многие высказали свое возмущение из-за того, что эта история так закончилась, отмечая, что сама Еременко — большой молодец.

Комментарии в поддержку: "Госслужба может быть другой"

"Держитесь! Это абсолютно недопустимо! Позволяют себе и некоторые СМИ и "великие эксперты!", — написала в комментариях нардеп фракции "Слуга народа" Мария Мезенцева.

[ + – ] Комментарии под публикацией Анжелы Еременко

"Очень жаль, что Вы уволились. И почувствовали, еще госслужба не принимает искренних и талантливых людей. Надеюсь, это все же изменится. И для Вас, и для страны. Госслужба может быть другой", — отметила нардеп от "Батькивщины" Алена Шкрум.

[ + – ] Комментарии под публикацией Анжелы Еременко

Главный редактор портала Kosatka.Media Светлана Ризноокая написала, что она "только порадовалась", что в ЦИК работают такие люди, как Еременко уже уволилась.

"Но Ваше решение — это поступок взрослого порядочного человека. Жаль, что это не ценится", — написала Ризноокая.

[ + – ] Комментарии под публикацией Анжелы Еременко

Психотерапевт и волонтер "Лиги медиаторов Украины" Алина Самко написала, что тоже хочет спокойно рассуждать о вибраторе и не получать таких комментариев, которые оставили под публикацией Еременко.

[ + – ] Комментарии под публикацией Анжелы Еременко

Коммуникационщица "Украинского института книги" Кристина Морозова пошутила, что "заниматься самоудовлетворением в нашей стране можно только Илье Киве и, желательно, в зале ВРУ".

[ + – ] Комментарии под публикацией Анжелы Еременко

А бизнес-аналитик Ксения Толмачева написала, что она возмущена произошедшим и отметила, что этот кейс показателен, особенно — в преддверии 8 Марта.

"Держитесь! Когда мы будем жить в стране, в которой можно быть любым (в рамках уголовного кодекса). А пока всего вам наилучшего!", — написала Толмачева.

[ + – ] Комментарии под публикацией Анжелы Еременко

Напомним, Фокус рассказывал о том, как 15-летняя тиктокерша из Киева заявила, что не любит украинский язык и оказалась в центре вполне взрослой травли. Ее даже внесли в базу сайта "Миротворец".

Впрочем, позже девочка все же извинилась за сказанное.