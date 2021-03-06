"Навіщо ви так з моїми оргазмами!" Помічниця голови ЦВК звільнилася після скандалу у соцмережах

Анжела Єременко, яка веде у Facebook блог Bad Mama, зазначила, що право "бути собою і жартувати, про що хоче" для неї важливіше будь-якої посади.

28 лютого помічниця голови Центральної виборчої комісії Анжела Єременко, яка очолювала у відомстві команду комунікаційників, у своєму особистому Facebook-блозі під псевдонімом Bad Mama написала пост про подаровану їй на День святого Валентина секс-іграшку.

"Видав дві вібрації і підморгнув"

"На День святого Валентина мені подарували вібратор. Люблю людей, які розуміються у хороших подарунках. Коротше, вібратор супер наворочений, читаючи відгуки про нього, я знайшла комент, мовляв, шкода, він не може придушити. Коротше, прийшла я до свого хлопця, задоволена його розпаковую, він уже качає приложуху на телефон, щоб, так би мовити, катувати мене на будь-яких відстанях. Все не склалося із самого початку. Сатісфаєр видав дві вібрації, підморгнув червоним маячком і більше не подавав ознак життя", — написала Єременко.

Далі вона описувала їх з хлопцем невдалі спроби зарядити або полагодити пристрій і неуспішний похід у секс-шоп для консультацій з цього питання.

"Я виходила тільки з однією думкою: навіщо ви так з моїми оргазмами. Мій хлопець впав в легеньку депресію і тероррив їх потім ще весь день. Загалом, доля сатісфаєра невідома поки. Він лежить десь у сервісі, так і не сходив зі мною на жодне побачення. Отже, дорогі мої, мораль історії така: купуйте вібратори в нормальних магазинах, інакше оргазмів вам не бачити, як мені. Це до того, що скоро 8 березня, будемо розсудливі, попередимо чоловіків заздалегідь", — звернулася до читачам блогу Єременко.

[ + – ] Анжела Єременко (Bad Mama) розповіла в своєму особистому блозі історію про несправний вібратор [ + – ] Анжела Єременко (Bad Mama) розповіла у своєму особистому блозі історію про несправний вібратор

"Знайди нормального мужика" — найм'ягше з критичних послань

У коментарях під цією публікацією на жінку полилися хвилі негативу.

Ось лише частина з критичних коментарів, залишених на адресу Єременко: "Ви серйозно? Радник ЦВК? Блд набрали за оголошенням. Може вам варто поміняти роботу поки не вимагають змінити", "Україна, це нормально, радниця голови Центральної виборчої комісії навіть гадки не має, наскільки вона примітивна, якби в нормальній країні будь-яка чиновниця дозволила б хоча б частку таких висловлювань, наступного дня вона б уже не працювала", "Дівчинка, а може краще нормального мужика знайдеш. Який буде любити?" і т.д.

[ + – ] Коментарі під постом Анжели Єременко про вібратор [ + – ] Коментарі під постом Анжели Єременко про вібратор [ + – ] Коментарі під постом Анжели Єременко про вібратор [ + – ] Коментарі під постом Анжели Єременко про вібратор

Втім, багато хто похвалили історію, якою поділилася Єременко, а деякі зазначали, що після цієї публікації підписалися на її блог.

"Це її особистий блог та її справа про що писати, не подобається не читайте", — заявила одна з користувачок соцмережі.

Саму Анжелу Єременко це цькування через пост про секс-іграшки спантеличило, про що вона написала в окремій публікації.

"Привіт, я Бед Мама"

"Привіт, я Бед Мама, я опублікувала пост у своєму блозі під псевдонімом про вібратор і через кілька годин мені написали, що я нікчема. А тепер давайте розберемося. Мені 30 років, у мене є дитина, я 6 років веду цей блог, у моїй книзі приблизно 25 сторінок присвячені темі сексу і питанню, чому наше суспільство жінку, яка відкрито говорить про свої бажання, називає шл*хою. Я написала замальовку про несправний вібратор, і тепер у мене є сотня коментарів про те, яке я днище, тому що я це написала, працюючи в ЦВК", — зазначила Єременко.

Вона підкреслила що, згідно з усталеними в суспільстві стереотипами, держслужбовці в Україні нібито не повинні говорити про секс і обговорювати гострі теми.

"Швидше за все, держслужбовець (до речі, я не була ним ніколи) — це людина з параноєю, що будь-яке його слово обернеться проти нього, сексом з вимкненим світлом у місіонерській позі і сильним моральним обличчям, який диктує здаватися "правильним", — написала Єременко .

Вона зазначила, що прийшла на роботу до Центрвиборчкому для того, щоб поміняти комунікацію держоргану, зробивши її якіснішою.

"Але реальність поки така, що держслужба не потребує нових людей. Не тому, що вона не приймає на роботу людей з рожевим волоссям або тому, що вони в минулому малювали фалоси на особистій виставці картин. Ні, саме суспільство здебільшого не готове до того, що людина має право бути собою, навіть якщо вона працює на державу. Особливо якщо це так", — написала Єременко.

Вона підкреслила, що ще в понеділок, 1 березня, прийняла рішення звільнитися з ЦВК, оскільки для неї "бути відкритою" і "жартувати над чим хоче" важливіше будь-якої посади. Також Bad Mama зазначила, що їй необхідно піти з держоргану ще й для того, щоб її колеги, команда комунікаційників, могла працювати спокійно, не побоюючись хвилі хейтерства і атак в інтернеті.

У коментарях під цією публікацією Анжела Єременко також пообіцяла написати окремий пост про те, як її критикували через те, що "вона мати і таке пише".

[ + – ] Анжела Єременко звільнилася з ЦВК [ + – ] Анжела Єременко звільнилася з ЦВК [ + – ] Анжела Єременко звільнилася з ЦВК [ + – ] Анжела Єременко звільнилася з ЦВК

Під цією публікацією кількість коментарів на підтримку Анжели Єременко була вже значно більшою. Багато хто висловили своє обурення через те, що ця історія так закінчилася, підмічаючи, що сама Єременко — великий молодець.

Коментарі на підтримку: "Держслужба може бути іншою"

"Тримайтеся! Це абсолютно неприпустимо! Дозволяють собі і деякі ЗМІ і "великі експерти!", — написала в коментарях нардеп фракції "Слуга народу" Марія Мезенцева.

[ + – ] Коментарі під публікацією Анжели Єременко

"Дуже шкода, що Ви звільнилися. І відчули, ще держслужба не приймає щирих і талановитих людей. Сподіваюся, це все ж зміниться. І для Вас, і для країни. Держслужба може бути іншою", — зазначила нардеп від "Батьківщини" Олена Шкрум .

[ + – ] Коментарі під публікацією Анжели Єременко

Головний редактор порталу Kosatka.Media Світлана Різноока написала, що вона "тільки пораділа", що в ЦВК працюють такі люди, як Єременко вже звільнилася.

"Але Ваше рішення — це вчинок дорослої порядної людини. Шкода, що це не цінується", — написала Різноока.

[ + – ] Коментарі під публікацією Анжели Єременко

Психотерапевт і волонтер "Ліги медіаторів України" Аліна Самко написала, що теж хоче спокійно міркувати про вібратор і не отримувати таких коментарів, які залишили під публікацією Єременко.

[ + – ] Коментарі під публікацією Анжели Єременко

Комунікаційниця "Українського інституту книги" Христина Морозова пожартувала, що "займатися самозадоволенням в нашій країні можна тільки Іллі Киві і, бажано, в залі ВРУ".

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А бізнес-аналітик Ксенія Толмачова написала, що вона обурена тим, що сталося і зазначила, що цей кейс показовий, особливо — напередодні 8 березня.

"Тримайтеся! Коли ми житимемо в країні, в якій можна бути будь-яким (у межах кримінального кодексу). А поки всього вам найкращого!", — написала Толмачова.

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Нагадаємо, Фокус розповідав про те, як 15-річна тіктокерка з Києва заявила, що не любить українську мову і опинилася в центрі цілком дорослого цькування. Її навіть внесли в базу сайту "Миротворець".

Втім, пізніше дівчинка все ж вибачилася за сказане.