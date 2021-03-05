Вступление Украины в НАТО должно быть ускорено, – Ермак

По словам главы ОП, "настало время, когда Украина должна ежедневно говорить о вступлении в НАТО".

Вступление Украины в НАТО должно быть максимально ускорено по срокам.

Такое мнение выразил глава Офиса президента Андрей Ермак на онлайн-брифинге по вопросам внутренней и внешней политики Украины с "Европейским политическим центром", пишет Интерфакс-Украина.

"Надеюсь, что процесс вступления Украины в НАТО будет максимально ускорен. В Украине идет война, наша страна является форпостом защиты демократических ценностей, поэтому мы заслуживаем стать частью семьи стран НАТО. Каждый день на Донбассе украинцы гибнут за свой демократический выбор", – заявил Ермак.

Он напомнил, что летом прошлого года Североатлантический альянс наделил Украину статусом участницы программы "Партнерство расширенных возможностей", что "вывело Украину на новый уровень".

По словам Ермака, "сейчас настало время, когда Украина должна ежедневно говорить о вступлении в НАТО, требовать вступления, поскольку исполняет дорожную карту шагов, необходимых для ассоциации".

Отметим, недавно вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, когда и при каких условиях Украина может получить план действий для членства в НАТО. По ее словам, НАТО от Украины требует реформы оборонных закупок, СБУ, служб внутренней безопасности. А также реформы, которые касаются верховенства права, сектора безопасности и обороны. Среди прочих требований отмечается работа со столицами стран-участниц Альянса.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что для вступления в Альянс Украине необходимо сосредоточиться на ключевых реформах. В частности, украинцам нужно доказать, что у них есть демократический и политический контроль на Вооруженными силами и структурами для обороны.