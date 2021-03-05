Вступ України в НАТО має бути прискорено, — Єрмак

За словами голови ОП, "настав час, коли Україна повинна щодня говорити про вступ до НАТО".

Вступ України в НАТО має бути максимально прискорено за термінами.

Таку думку висловив голова Офісу президента Андрій Єрмак на онлайн-брифінгу з питань внутрішньої і зовнішньої політики України з "Європейським політичним центром", пише Інтерфакс-Україна.

"Сподіваюся, що процес вступу України в НАТО буде максимально прискорений. В Україні йде війна, наша країна є форпостом захисту демократичних цінностей, тому ми заслуговуємо стати частиною сім'ї країн НАТО. Кожен день на Донбасі українці гинуть за свій демократичний вибір", — заявив Єрмак .

Він нагадав, що влітку минулого року Північноатлантичний альянс наділив Україну статусом учасниці програми "Партнерство розширених можливостей", що "вивело Україну на новий рівень".

За словами Єрмака, "зараз настав час, коли Україна повинна щодня говорити про вступ до НАТО, вимагати вступу, оскільки виконує дорожню карту кроків, необхідних для асоціації".

Зазначимо, що нещодавно віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина розповіла, коли і за яких умов Україна може отримати план дій для членства в НАТО. За її словами, НАТО від України вимагає реформи оборонних закупівель, СБУ, служб внутрішньої безпеки. А також реформи, які стосуються верховенства права, сектору безпеки та оборони. Серед інших вимог зазначається робота зі столицями країн-учасниць Альянсу.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що для вступу в Альянс Україні необхідно зосередитися на ключових реформах. Зокрема, українцям потрібно довести, що в них є демократичний і політичний контроль на Збройними силами та структурами для оборони.