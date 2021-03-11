Первый нардеп от "Слуги народа" привился вакциной Covieshield в Черкассах

Политик потребовала, чтобы неиспользованные дозы вакцины смогли получить все желающие, а не только публичные лица.

Народный депутат Роксолана Пидласа первой из партии "Слуга народа" вакцинировалась препаратом Covieshield в Черкассах. Она рассказала подробности на своей странице в "Фейсбук".

По словам Роксоланы, 10 марта после вакцинации медиков в Черкассах остались три неиспользованные дозы вакцины Covieshield от AstraZeneca. Препарат портится через шесть часов после открытия флакона, поэтому нардепу сделали прививку, как публичному лицу (недавно Минздрав издал соответствующий указ).

"Я уверена, что вакцинироваться важно. Без этого нам не избежать очередного локдауна, еще большего количества зараженных и экономического кризиса. Врачи, военные, учителя — должны быть вакцинированы в первую очередь. Но, к сожалению, ситуация сложилась так, что сейчас нам нужно их убеждать", — отметила Роксолана Пидласа в своем посте.

По словам нардепа, она публично вакцинировалась, чтобы на своем примере показать безопасность прививки AstraZeneca / Covieshield безопасны. "Слуга народа" добавила, что вакцину изготавливает известная индийская компания, а третья фаза клинических испытаний показала ее эффективность выше 70%.

"Сегодня я также направила депутатское обращение к министру здравоохранения Степанову: срочно наладить механизм распределения неиспользованных доз между всеми желающими, которые подали свою заявку через Дія", — поделилась Роксолана.

Ранее стало известно, что у народного депутата от "ЕС" Алексея Гончаренко ухудшилось состояние после вакцинации. По его словам, на следующий день после укола CoviShield температура поднялась до 37 градусов. Нардеп отметил, что это нормальная реакция организма на вакцину, он по прежнему уверен в ее безопасности.

"В этом нет ничего страшного или смертельного. Не переживайте и вакцинируйтесь!", — призвал нардеп.

Все медики городской больницы №3 в Черновцах отказались вакцинироваться против COVID-19. Зампредседателя областной администрации Наталья Гусак отметила, что жители региона неблагосклонно относились к вакцинации всегда и при любых заболеваниях.