Перший нардеп від "Слуги народу" прищепився вакциною Covieshield у Черкасах

Політик зажадала, щоб невикористані дози вакцини змогли отримати всі охочі, а не тільки публічні особи.

Народний депутат Роксолана Підласа першою з партії "Слуга народу" вакцинувалася препаратом Covieshield у Черкасах. Вона розповіла подробиці на своїй сторінці у "Фейсбук".

За словами Роксолани, 10 березня після вакцинації медиків у Черкасах залишилися три невикористані дози вакцини Covieshield від AstraZeneca. Препарат псується через шість годин після відкриття флакона, тому нардепу зробили щеплення як публічній особі (нещодавно МОЗ видало відповідний указ).

"Я впевнена, що вакцинуватися важливо. Без цього нам не уникнути чергового локдауну, ще більшої кількості заражених і економічної кризи. Лікарі, військові, вчителі — повинні бути вакциновані в першу чергу. Але, на жаль, ситуація склалася так, що зараз нам потрібно їх переконувати", — зазначила Роксолана Підласа у своєму пості.

За словами нардепа, вона публічно вакцинувалася, щоб на своєму прикладі показати безпеку щеплення AstraZeneca/Covieshield безпечні. "Слуга народу" додала, що вакцину виготовляє відома індійська компанія, а третя фаза клінічних випробувань показала її ефективність вище 70%.

"Сьогодні я також направила депутатське звернення до міністра охорони здоров'я Степанова: терміново налагодити механізм розподілу невикористаних доз між усіма охочими, які подали свою заявку через Дію", — поділилася Роксолана.

Раніше стало відомо, що в народного депутата від "ЄС" Олексія Гончаренка погіршився стан після вакцинації. За його словами, на наступний день після уколу CoviShield температура піднялася до 37 градусів. Нардеп зазначив, що це нормальна реакція організму на вакцину, він, як і раніше, упевнений в її безпеці.

"У цьому немає нічого страшного чи смертельного. Не переймайтеся і вакцинуйтеся!", — закликав нардеп.

Усі медики міської лікарні №3 в Чернівцях відмовилися вакцинуватися проти COVID-19. Заступник голови обласної адміністрації Наталія Гусак зазначила, що мешканці регіону неприхильно ставилися до вакцинації завжди і за будь-яких захворювань.