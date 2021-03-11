Грузинский реформатор Иракли Эзугбая уходит из правления "Укразализныци"

Причиной увольнения, по его словам, стало затягивание реформирования компании. Этот процесс якобы нужно было провести еще 10 лет назад.

Директор по коммерческой работе и логистике, а также член правления "Укрзализныци" объявил о своей отставке. Об этом он заявил на пресс-конференции компании.

"Есть определенные силы, которые не очень заинтересованы в национальном грузовом перевозчике. Конечно, то, что недополучает "Укрзализныця", однозначно получает кто-то другой. Началась травля, которая вышла за разумные границы", — заявил Эзугбая.

По его словам, на его решение об увольнении повлияло и то, что реформа компании продвигается слишком медленно. Реформу нужно было проводить еще 10 лет назад, и сейчас она продвигается медленно, несмотря на неотложенную необходимость.

"Именно по тому, что реформа не была проведена, "УЗ" пришла к сегодняшним результатам. Я как человек действия считаю, что реформы нужны, и их нельзя откладывать, поэтому я принял решение уйти в отставку с полной поддержкой гендиректора", — подытожил Эзугбая.

Иракли Эзгубая — член правления "УЗ". С 2005 по 2012 года работал в Грузии, проводя реформу грузинских железных дорог. В украинскую компанию пришел 29 сентября 2020 года. По данным грузинских СМИ, фигурировал в коррупционных схемах.

Напомним, 10 марта в "Укрзализныце" отчитались о росте пассажиропотока и грузовых перевозок в январе-феврале нынешнего года.

Ранее в "УЗ" вернули вагоны для перевозки автомобилей в некоторые пассажирские поезда. В один вагон можно уместить от 4 до 8 автомобилей.