Грузинський реформатор Іраклі Езугбая йде з правління "Укрзалізниці"

Причиною звільнення, за його словами, стало затягування реформування компанії. Цей процес нібито потрібно було провести ще 10 років тому.

Директор з комерційної роботи та логістики, а також член правління "Укрзалізниці" оголосив про свою відставку. Про це він заявив на прес-конференції компанії.

"Є певні сили, які не дуже зацікавлені в національному вантажному перевізнику. Звичайно, те, що недоотримує "Укрзалізниця", однозначно отримує хтось інший. Почалося цькування, яке вийшло за розумні межі", — заявив Езугбая.

За його словами, на його рішення про звільнення вплинуло і те, що реформа компанії просувається надто повільно. Реформу потрібно було проводити ще 10 років тому, і наразі вона просувається повільно, незважаючи на невідкладну необхідність.

"Саме тому, що реформа не була проведена, "УЗ" прийшла до сьогоднішніх результатів. Я як людина дії вважаю, що реформи потрібні, і їх не можна відкладати, тому я прийняв рішення піти у відставку з повною підтримкою гендиректора", — підсумував Езугбая.

Іраклі Езгубая — член правління "УЗ". З 2005 по 2012 роки працював у Грузії, проводячи реформу грузинських залізниць. В українську компанію прийшов 29 вересня 2020 року. За даними грузинських ЗМІ , фігурував у корупційних схемах.

Нагадаємо, що 10 березня в "Укрзалізниці" відзвітували про зростання пасажиропотоку і вантажних перевезень у січні-лютому нинішнього року.

Раніше в "УЗ" повернули вагони для перевезення автомобілів до деяких пасажирських поїздів. В один вагон можна вмістити від 4 до 8 автомобілів.